Fasano de Salvador amplia carta de vinhos

Chegaram esta semana ao Fasano Salvador os três novos vinhos da marca. Desenvolvidos na Itália, numa parceria entre Rogério Fasano e do parceiro Celso La Pastina, os rótulos de Brunello di Montalcino, Barolo e Chianti Clássico passam a compor a linha da casa juntamente com os demais: Chianti, Pinot Grigio e o Prosecco. Saiba mais sobre cada um:

Chianti Classico (produtor Farnese) – R$ 180 | Proveniente de vinhedos no distrito de Greve in Chianti, este Chianti Classico revela notas de frutas vermelhas maduras, especiarias e toques defumados - resultantes do envelhecimento de 9 meses em barricas de carvalho. Um vinho elegante, sedoso e com boa acidez, ideal para acompanhar massas com molhos à base de tomate, carnes assadas e queijos duros.

Barolo (produtor Gianni Gagliardo) - R$ 480 | Este exemplar assinado por Rogerio Fasano e Celso La Pastina é elegante, e ideal para acompanhar pratos da alta gastronomia italiana. Elaborado a partir da famosa casta Nebbiolo, estagia durante 24 meses em barris de carvalho e revela aromas defumados, de tabaco, além de toques florais e de frutas vermelhas maduras. Um vinho rico, com grande estrutura tânica, ideal para acompanhar preparações à base de carnes vermelhas, além de queijos duros, como o grana padano.

Brunello di Montalcino (produtor Dievole) - R$ 480 | Estagiando durante 38 meses em barris de carvalho, este Brunello é elegante, potente e maduro. Seus aromas remetem a notas de frutas vermelhas e pretas maduras, como cerejas, framboesa e amoras, além de notas de especiarias, tabaco, toques tostados, defumados e de cacau. Ideal para acompanhar carnes vermelhas grelhadas e assadas com molhos ricos, preparações à base de cogumelos, carnes de caça, pratos à base de carnes suínas, queijos maduros e embutidos.

HARMONIZAÇÃO - O Restaurante Umami Gourmet encerra uma semana de eventos com uma aula de harmonização. A partir das 19h do dia 18/, o sommelier Pedro Luz se junta à chef Joyce Gusmão para dicas de como combinar vinhos e miniempratados. Serão degustados 5 rótulos e o investimento é de R$ 180. As inscrições são limitadas e podem ser feitas pelo (71) 3565-5255, (71) 99957-0536 ou contato@umamigourmet.com.br. O estabelecimento fica à Rua Professor Amilcar Falcão, 9, Barra, Salvador (BA).





Paula Theotonio é jornalista, sertaneja e escreve sobre vinhos toda quinta-feira