Fasano: hotel mais luxuoso da cidade voltará a funcionar em outubro  

Hotel Fasano de Salvador (foto/Tati Freitas/divulgação)

Grupo conhecido pela excelência gastronômica e obsessão pelo serviço impecável, o Fasano preparou diversas mudanças para as reaberturas dos hotéis da rede. O de Salvador, na Praça Castro Alves, que está fechado desde março, voltará as atividades no dia 08 de outubro, seguindo as recomendações da Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS). O Restaurante Fasano, localizado no hotel, também reabrirá no próprio dia 8, com todos os protocolos de segurança e higiene, assim como a redução da capacidade e de horários.

Pelo o que temos visto em outros destinos nossos de lazer, como Angra dos Reis, Boa Vista e Rio de Janeiro, acreditamos que Salvador terá um apelo muito grande. Estamos muito otimistas com a reabertura. Salvador nos recebeu de uma forma única. Acreditamos muito no potencial turístico, econômico e social da cidade. Estamos entusiasmados com o aquecimento do turismo interno, de forma que redescubram o país e a cidade de Salvador, que tem tanto a oferecer. É uma oportunidade para que as pessoas passem a olhar de novo o Brasil com outros olhos”, nos disse Constantino Bittencourt, sócio-diretor do Grupo Fasano. O hotel, considerado o mais sofisticado da cidade, foi inaugurado em dezembro de 2018, durante dois dias de festa, que contou com shows de Caetano Veloso e Orkestra Rumpillez.

Constantino Bittencourt (foto/divulgação)

Tem mais

Para Luciano Lopes, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia - ABIH-BA, a reabertura do hotel é uma demonstração de empenho da Rede Fasano no setor hoteleiro da cidade. De acordo com Luciano, a tendência é que, a partir deste mês, o mercado nacional seja ampliado e haja a recuperação do internacional. “Até dezembro esperamos que mais de 95% dos hotéis estejam funcionando nas 13 zonas turísticas da Bahia”, afirma.

Restaurante italiano será inaugurado em Salvador

Em dezembro, um novo restaurante italiano será inaugurado em Salvador prometendo um espaço encantador e aconchegante com uma pegada moderna, na Villa San Luigi. O novo local está sendo concebido pela empresária Karine Queiroz e pelo chef Peu Mesquita – ex-Restaurante Mar, na Bahia Marina. A ideia surgiu através de Peu, que convidou Karine para conhecer o espaço na Villa San Luigi, localizada na Rua Amazonas. O restaurante terá 55 lugares e deve ser batizado com o nome Pepo. “É o nome com mais chances, mas iremos fazer uma pesquisa”, revela Karine. “Será um italiano adaptado a esta nova realidade, com uma pegada moderna e cozinha transparente - de forma que as pessoas possam ver o trabalho”, finaliza Peu.

Peu Mesquita e Karine Queiroz (foto/Alô Alô)

Reabertura

Após quase cinco meses com as lojas fechadas e vendas restritas ao site, delivery e IFood, a Tortarelli programou a reabertura gradativa de suas unidades em Salvador. A primeira loja da rede a reabrir as portas foi a do Salvador Shopping, seguida pela unidade do Shopping Barra. Nessa sexta-feira, foi a vez da loja da Pituba, na rua das Hortênsias, em frente à Praça Ana Lúcia Magalhães. “É preciso pensar na coletividade. A retomada é muito importante, mas se não for feita com segurança e responsabilidade, o risco é muito maior. Foi pensando nisso que trocamos o nosso ‘Permita-se’, pelo ‘Cuide-se’. O ‘Cuide-se’ traduz esse espírito de que todos nós temos que cuidar uns dos outros para evitar a propagação do vírus”, nos disse Rose Pires, sócia do grupo.

Estreia

Os últimos tempos teriam sido mais cinzas se não fosse todos esses artistas, músicos, atores e personalidades que criaram, se reinventaram e encheram os dias de isolamento com boas informações e conteúdos relevantes através das redes sociais, principalmente das lives no Instagram. O site Alô Alô Bahia também se rendeu à iniciativa e inaugurou, anteontem, uma série de lives que irá acontecer durante as quintas-feiras de setembro.

Mediado pelo jornalista Pedrinho Figueredo, o bate-papo contou com a participação do prefeito de Salvador e presidente Nacional do DEM, ACM Neto, que revelou diversas novidades, criticou a politização na pandemia e falou sobre a pressão feita por setores econômicos. O vídeo, que já teve mais de 7 mil e 100 visualizações, está disponível no @sitealoalobahia.

Lançamento

A construtora Civil e a incorporadora Gran Empreendimentos irão lançar um edifício no Horto Florestal. O prédio, que será construído na Avenida Santa Luzia, está sendo estudado há dois anos. “Em 2017 definimos como meta encontrar um terreno ideal para lançar um produto de alto nível. Depois de um ano, compramos esta casa em parceria com a Gran, que tem 1800m2 de terreno totalmente voltado para o nascente”, explica Rafael Valente, diretor da Civil. “Esse será o segundo lançamento da Gran no Horto Florestal em menos de dois anos. O nosso objetivo, ao lado da Civil, é consolidar a empresa no seguimento de alto padrão”, finaliza Marcos Jatobá, presidente da Gran.

Marcos Jatobá e Rafael Valente (foto Elias Dantas/Alô Alô)

Panorama

Vinicius Scarpi acaba de assumir a Reitoria da Unifacs. Doutor em Direito, atua na liderança acadêmica de instituições de ensino superior desde 2014.

Amanda e Leo Ferreira abriram o novo apartamento, quarta-feira, em Salvador, para jantar entre amigos, com menu do Mignon Buffet. Leo é empresário e administra a carreira do cantor Bell Marques.

O Otta Sushi, fundado há menos de 3 anos e já consolidado como um dos melhores deliverys de culinária oriental da cidade, expandirá seus negócios. Uma segunda sede, na Avenida Paralela, está sendo finalizada para atender a demanda daquela região.