Fasano Salvador é considerado um dos 100 lugares mais incríveis do mundo pela revista Time

Fachada do Hotel Fasano, em Salvador, na Bahia

(Foto: Divulgação)

O Hotel Fasano, localizado no Centro Histórico de Salvador, foi eleito pela revista americana Time como um dos 100 lugares mais incríveis do mundo para se conhecer. De acordo com a publicação, que saiu nesta quinta-feira (22), “o primeiro hotel de luxo de Salvador adiciona brilho ao Centro Histórico da cidade”.



A Time destacou a piscina da cobertura, com vista para a Baía de Todos os Santos; o restaurante especializado na tradicional gastronomia italiana, que possui um bar banhado a níquel, “iluminado por equipamentos vintage”; e a arquitetura original Art Deco. Na lista, o hotel aparece ao lado de nomes como Rosewwod (Hong Kong), Soho House Mumbai (Índia) e o TWA Hotel, em Nova York.

Vale lembrar que o mesmo grupo está construindo o Fasano Trancoso - Villas, Estâncias & Hotel, que tem inauguração prevista ainda para 2019. Lançado há três anos, no paraíso baiano localizado no sul do estado, o empreendimento será distribuído em uma área de mata nativa de aproximadamente 300 hectares.





O projeto contempla 19 Estâncias e um complexo Fasano com um Hotel de 40 bangalôs e 23 Villas residenciais, localizado em uma área com 500 metros de frente para o mar.



A assinatura do Hotel e das Villas Fasano é de Isay Weinfeld, arquiteto mundialmente reconhecido por seu traço contemporâneo, e já autor dos projetos dos Hotéis Fasano São Paulo e Fasano Punta del Este.