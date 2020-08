Fase 2: veja como será o retorno de academias, bares, salões e museus

O protocolo para os serviços que serão autorizados a reabrir na segunda fase da retomada econômica de Salvador foi apresentado nesta quarta-feira (5) pelo prefeito ACM Neto, durante evento de lançamento de um complexo viário do BRT. Na segunda fase, poderão funcionar academias de ginástica, salões de beleza e barbearias, centros culturais e museus e também lanchonetes, bares e restaurantes. Cada setor tem entre 35 a 40 regras a serem seguidas e o prefeito resumiu algumas delas. O restante será publicado ainda hoje numa edição extra do Diario Oficial do Município.

O prefeito deixou claro que o início da segunda fase ainda não tem uma data para ser ativada, tudo depende de como serão as taxas de ocupação dos leitos de UTI para covid-19 nos próximos dias. A cidade precisa passar por cinco dias com esse índice igual ou abaixo de 70%, que não precisam ser consecutivos. Já foram cumpridos três desses cinco dias, portanto, faltam ainda mais dois dias para a abertura desses estabelecimentos. Mesmo que a taxa fique igual ou abaixo de 70% ainda essa semana, que é a expectativa, o prefeito reforçou que não vai abrir nada antes do Dia dos Pais, para evitar aglomerações pela data comemorativa.

Academias

Nas academias, será obrigatório uso de máscaras em todas as atividades e fica proibido o revezamento de aparelhos. Elas poderão funcionar de segunda a sábado, com horário livre - a definição caberá a cada estabelecimento. Elas terão permissão para realizar atividades individuais e coletivas com marcação no solo. Será obrigatório agendamento prévio. A permanência máxima será de 1h por usuário. O uso da piscina continua proibido.

Neste retorno, as academias devem manter capacidade de uma pessoa a cada 6 m². O afastamento mínimo deve ser de mais de 2m entre alunos de crossfit e outras aulas coletivas. Salvador tem atualmente 2.150 academias de ginástica.

O protocolo determina higienização constante de aparelhos após uso, sem compartilhamento, número máximo de alunos por aula, medição de temperatura de funcionários e clientes, afastamento dos equipamentos para pelo menos 1,5m entre si. As academias de condomínios residenciais devem seguir este protocolo no que for cabível.

Salões de beleza

Já os salões de beleza poderão funcionar de segunda a sábado, das 10h às 19h. A operação deve ter atendimento individual, com agendamento de horário. Só serão permitidos acompanhantes para clientes que sejam crianças, idosos ou tenham alguma deficiência. Fica vedada a execução de serviços que necessitem a retirada da máscara durante o atendimento - como por exemplo aparar a barba. Os salões devem funcionar com 30% da capacidade total.

Estes estabelecimentos também devem medir a temperatura de funcionários e clientes. O intervalo entre o atendimento de um cliente e outro deve ser no mínimo de 15 minutos, para que o local seja higienizado. Após cada uso, todo equipamento deve passar por desinfecção.

Bares

Bares, restaurantes, pizzarias, sorveterias e similares poderão reabrir com funcionamento de segunda a domingo, das 12h às 23h. Lanchonetes devem funcionar de segunda a domingo, das 7h às 16h. O serviço presencial deve ser a la carte e buffet com funcionário servindo - sem self service e sem rodízio. Delivery e retirada podem funcionar sem restrições de horário.

Os estabelecimentos devem manter distância de 2m entre as mesas e 1m entre cadeiras de mesas diferentes. O máximo é de 6 pessoas por mesa. A obrigatoriedade do uso de máscaras fica suspensa somente no momento das refeições. O cardápio deve ser digital ou plastificado, com higienização após cada uso. Clientes e funcionários devem ter a temperatura medida. Eventos estão proibidos no momento, incluindo música ao vivo.

Museus

Centros culturais, museus e galerias de arte devem funcionar das 10h às 16h de segunda a sábado e aos domingos sem restrições de horário. A venda de ingresso deve ser preferencialmente virtual, com horário agendado. Quando o acesso for gratuito, o agendamento do horário também deve ser on-line. Durante toda a visitação, deve ser mantido um circuito de mão única nos locais. A capacidade total a ser observada será de 30%.

Nesse primeiro momento, ficam proibidos uso de audioguias e visitas guiadas, assim como exposições interativas. Exibição de filmes ou vídeos só podem acontecer em espaços abertos, com duração máxima de 15 minutos. Clientes e funcionários devem ter a temperatura medida.

Cumprimento de regras

O chefe do executivo municipal pediu a colaboração para cada um fiscalizar seu estabelecimento, além da equipe da Prefeitura. “Precisamos ter o compromisso de cada um no cumprimento dessas regras e a fiscalização em conjunto com a prefeitura desses protocolos. Vamos ser rigorosíssimos com essas regras e não vamos tolerar nem meio descumprimento. O estabelecimento que não cumprir as regras vai ser interditado”, reforçou ACM Neto.

O prefeito reconheceu que as consequências dessa nova fase podem ser mais perigosas que as da primeira e reforçou que, se houver qualquer relaxamento no cumprimento das medidas, ele pode voltar atrás e proibir algum setor de funcionar. Contudo, a noficação será primeiramente individual.

“Nada impede, se nós percebermos um relaxamento, de fechar todo o setor. O que gera maior repercussão são os bares. Se a gente perceber que os bares estão dando problema, eu fecho apenas os bares e as academias, salões de beleza e outros estabelecimentos continuam abertos. A gente pode mexer no decreto, depende apenas da assinatura do prefeito. Não vamos colocar em risco de colocar nossas conquistas a perder agora”, informou Neto.

Ampliação de serviços da fase 1

Além disso, o prefeito anunciou ampliações nos serviços das atividades já liberadas na fase 1. Shopping e centros comerciais poderão retomar as praças de alimentação, com 50% da ocupação total.

Também serão liberadas atividades da fase 2 que estavam fechadas em shoppings - academias, salões e restaurantes - que ficam nestes centros e permaneceram fechadas durante a primeira fase. Essas atividades devem seguir o horário de funcionamento permitido aos shopping centers.

Na segunda fase, obras em imóveis habitados poderão ter quatro funcionários trabalhando a cada 100 m² da residência, ao invés de somente dois, como era estabelecido na fase 1.

Para entrar na fase 3, a taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para paciente com covid-19 deve ser de 60% no máximo. Nesse terceiro momento, poderão reabrir parques de diversões e parques temáticos; teatros, cinemas e demais casas de espetáculos; clubes sociais, recreativos e esportivos; centros de eventos e convenções.

Outros setores não citados, a exemplo da volta às aulas e a reabertura de praias e equipamentos públicos, não fazem parte do faseamento e terão regras e prazos de retomada específicos que serão divulgados pela Prefeitura, avaliando a evolução do quadro do novo coronavírus na cidade.