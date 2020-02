Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha se fantasiam de Power Rangers no Carnaval

A apresentadora e jornalista Fátima Bernardes, 57 anos, e o deputado federal Túlio Gadêlha, 32, já viraram presença cativa nas prévias e no Carnaval do Recife e Olinda. Desde que começou a namorar com o servidor público, a apresentadora não deixa de prestigiar a folia pernambucana. De sexta (7) a domingo (9), não foi diferente: junto ao namorado e amigos, Fátima Bernardes curtiu festas no Recife e em Olinda, e se fantasiou em várias delas.

Em Olinda, no domingo, Fátima, Túlio e um grupo de amigos saíram fantasiados de Power Rangers. A apresentadora vestiu o figurino azul, enquanto Túlio saiu como a ranger rosa. A escolha foi interpretada por alguns como uma alfinetada na ministra Damares, que causou polêmia ao afirmar que menina veste rosa e meninos, azul.

"Sim, somos nós. E sim, a fantasia é muito quente, mas ninguém tava preocupado com isso nas ladeiras de Olinda. A gente leva o Carnaval muito a sério e nosso grupo caprichou. Aproveito com essa fantasia de #powerrangers pra deixar minha homenagem e meu agradecimento aos que vieram me dizer que assistiam à TV Globinho, mas que hj me acompanham no #encontrocomfatima. Melhor que isso, só mesmo brincar e aproveitar a energia das ruas. Já estou com saudades. #carnaval2020 #cadaminutoimporta", escreveu a apresentadora no posta do Instagram no qual mostrou as fotos da folia.

Confira as fotos de Fátia e Túlio na folia