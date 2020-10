Fator casa: Barradão é determinante para o Vitória nesta Série B

O fator casa tem sido determinante para o Vitória nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto esteve invicto como mandante, o rubro-negro se manteve na briga para entrar no G4 e distante da zona de rebaixamento. No entanto, após amargar três derrotas seguidas no Barradão, o Leão figura na parte de baixo da tabela de classificação e já não pode ser dar ao luxo de ignorar as últimas posições.

O Vitória chegou a ostentar o título de melhor mandante da Série B no final do mês passado, porém, a derrota para o CSA iniciou uma sequência de tropeços dentro de casa que fizeram o time perder esse status. O Leão estava na 6ª posição, a quatro pontos do G4 e a oito da zona, quando perdeu para a equipe alagoana por 1x0, no dia 29 de setembro. O resultado acabou com a invencilidade no Barradão, fez o rubro-negro cair para a 7ª colocação e a distância para a degola diminuir para seis pontos.

De lá pra cá, o Vitória não voltou a comemorar dentro de seus domínios. A segunda derrota seguida em Salvador, por 2x1 para o América-MG, resultou na demissão do técnico Bruno Pivetti e na contratação de Eduardo Barroca. O novo comandante estreou em casa sem festa. Lamentou a derrota por 2x1 para o Avaí e viu os números piorarem. Após o vacilo contra a equipe catarinense, o rubro-negro apareceu pela primeira vez na segunda metade da tabela e viu a distância de pontos para a zona ser menor do que para o G4.

Segue assim após o empate em 1x1 com a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó, na rodada passada. O Vitória ocupa a 13ª colocação, com 19 pontos, a oito do grupo de acesso e a quatro da degola. No ranking de campanha como mandante, o rubro-negro está em 8º lugar. Foram 13 pontos conquistados de 24 possíveis. Os quatro triunfos, um empate e três derrotas representam um aproveitamento de 54,17%.

O time comandado por Eduardo Barroca terá duas oportunidades para se reabilitar dentro do Barradão e, conequentemente, melhorar os números no campeonato. Antes do encerramento do primeiro turno, o rubro-negro vai disputar dois jogos em seus domínios. Já na quinta-feira (22) recebe o Guarani, às 21h30, e na última rodada antes da virada de turno enfrentará o Brasil de Pelotas, no dia 30, às 19h15, também em Salvador. Entre um jogo e outro, no dia 25, o Leão visita o Botafogo-SP, às 20h30, em Ribeirão Preto.

Confira todos os jogos disputados pelo Vitória no Barradão nesta Série B, as posições na tabela após eles, bem como a distância em pontos para o G4 e zona de rebaixamento:

1ª rodada - 08/08 - Vitória 1x0 Sampaio Corrêa - 6ª posição, com 3 pontos, com os mesmos 3 pontos dos outros times do G4 (perdia no saldo de gols) e a 3 da zona

4ª rodada - 19/08 - Vitória 0x0 Náutico - 8ª posição, com 6 pontos, a 1 do G4 e a 3 da zona

6ª rodada - 29/08 - Vitória 1x0 Paraná - 8ª posição, com 10 pontos, a 1 do G4 e a 7 da zona

8ª rodada - 05/09 - Vitória 4x2 Cuiabá - 6ª posição, com 13 pontos, a 1 do G4 e a 8 da zona

11ª rodada - 26/09 - Vitória 3x1 Oeste - 6ª posição, com 17 pontos, a 4 do G4 e a 8 da zona

12ª rodada - 29/09 - Vitória 0x1 CSA - 7ª posição, com 17 pontos, a 4 do G4 e a 6 da zona

14ª rodada - 06/10 - Vitória 1x2 América-MG - 10ª posição, com 18 pontos, a 5 do G4, e a 5 da zona

15ª - 10/10 - Vitória 1x2 Avaí - 13ª posição, com 18 pontos, a 6 do G4, e a 4 da zona

17ª rodada - 22/10 - Vitória x Guarani

19ª rodada - 30/10 - Vitória x Brasil de Pelotas