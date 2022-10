Faturamento do varejo baiano com a Copa do Mundo pode chegar a R$49,30 milhões

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulgou a expectativa de R$ 1,48 bilhão em vendas no Brasil relacionadas diretamente à Copa do Mundo de 2022. Desse montante, R$49,30 mi se refere ao varejo baiano, o maior faturamento previsto entre os estados do Nordeste. O mundial do futebol começa no dia 20/11, no Catar.

No contexto nacional, o percentual é de 7,9% acima do volume registrado na Copa de 2018, que ocorreu na Rússia e movimentou R$ 1,37 bi. A maior projeção de vendas está no ramo de móveis e eletrodomésticos, registrando R$ 535,5 milhões, seguido dos eletroeletrônicos e artigos pessoais, com R$ 332,6 milhões.

A taxa média de juros atual das operações com recursos livres aos consumidores, que hoje é de 53,93% ao ano, se encontra no patamar mais elevado desde abril de 2018, quando atingiu 56,27%. Já a taxa de câmbio do dólar em relação ao real variou negativamente 7,8% desde o início do ano. Isso, conforme o presidente da CNC, José Roberto Tadros, é um dos fatores que explicam a projeção conservadora sobre o volume de vendas. “A Copa do Mundo vem depois de um período de pandemia que trouxe reflexos profundos ao varejo, que está retomando os volumes de venda e, nesse sentido, esse crescimento deve ser comemorado”, afirma o presidente.

Em setembro, faltando dois meses para o Mundial, houve aumento de 6,7% na pesquisa por smart TVs em lojas on-line, em comparação com agosto. Antes do campeonato de 2014, realizado no Brasil, as buscas foram 6,3% maiores e, em 2018, cresceram 5,3%. Um dos fatores apontados pelo economista da CNC responsável pela apuração, Fabio Bentes, é que os consumidores pensam em aproveitar a queda dos preços desses equipamentos que, segundo o IPCA, reduziram 3,2% de janeiro a agosto deste ano. “A busca na internet costuma acelerar três meses antes do Mundial e, neste ano, como o campeonato será realizado a menos de uma semana da Black Friday, as compras devem ocorrer mais perto do próprio evento”, avalia Bentes.

A redução dos preços persistiu em setembro, provocada principalmente pelos televisores com telas pequenas e intermediárias. Os preços das TVs entre 40” e 49” caíram 5,8% de abril deste ano até agora, passando de R$ 1.963 para R$ 1.849, em média. Uma redução um pouco menos expressiva também é observada nas TVs com telas até 39”: 4,8% menor (R$ 1.103 contra R$ 1.159). Apenas os modelos com telas superiores a 50” apresentaram aumento, de R$ 2.413 em abril para R$ 2.526 em setembro, o que representa 4,7% a mais.

No terceiro trimestre deste ano, a importação de smart TVs mais que triplicou em relação ao mesmo período do ano passado – foram USD 2,41 milhões. “O varejo está investindo na Copa do Mundo, e este é um fenômeno típico desse tipo de momento”, aponta Bentes. Os três estados que devem apresentar o maior volume de vendas estão na Região Sudeste: São Paulo, com estimativa de R$ 516,7 milhões, Minas Gerais, com volume previsto de R$ 141,2 milhões, e Rio de Janeiro, onde devem ser movimentados R$ 139,8 milhões.