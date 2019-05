'Faz a TED, CBF': narração de torcedor no gol do Bahia viraliza

"O nome desse gol é Faz a TED, CBF! Faz a TED, CBF! É R$ 3.150.000,00! É gol!". O gol de Ernando, que deu o triunfo de 1x0 ao Bahia sobre o São Paulo, recebeu uma narração pra lá de criativa do torcedor tricolor Paulo Eduardo Tavares. Presente na Fonte Nova na noite de quarta-feira (30), ele foi o responsável por gravar um vídeo no exato momento do lance.

Publicado inicialmente no Twitter e no Instagram do próprio torcedor, o vídeo viralizou nas redes sociais e foi compartilhado até pelo perfil oficial da Copa do Brasil.

Para quem ainda não captou, explica-se: com a classificação às quartas de final da competição, o Bahia receberá a premiação citada. TED é a abreviatura de Transferência Eletrônica Disponível, opção disponibilizada pelos bancos para realizar transferências acima de R$ 5 mil.

O CORREIO localizou o autor da obra, que é conselheiro fiscal do Bahia e explica de onde veio a inspiração. “Eu passei a tarde ontem no Fazendão analisando as contas, já que sou relator do trimestre. Fui com isso na minha cabeça e aí, no estádio, eu brincando comigo mesmo falei: ‘essa TED cairia muito bem na nossa conta’. E foi na hora que o gol saiu”, conta Paulo Tavares.

“Eu gravo todos os lances do Bahia há muito tempo. Depois salvo os gols e um outro lance favorito do jogo. Essa brincadeira começou foi em um pênalti, acho que em Pituaçu. Um irmão meu viajando, estava tendo o jogo e aí teve um pênalti. Eu gravei, mandei para ele e ele saiu espalhando. Depois, sempre em pênalti eu ia filmando. Comecei a filmar escanteio, falta e foi acontecendo de filmar o jogo todo”, explica o empresário de 53 anos.

Ele tomou tanto gosto pela brincadeira que agora vai à Fonte Nova munido de dois celulares, com baterias sempre carregadas. A localização ajuda no ângulo da filmagem, já que Paulo senta no Lounge. "Senta", na verdade, é modo de dizer. "Eu sempre assisti ao jogo em pé e falando muito, antes mesmo de gravar. E quando estou gravando, eu já tenho uma posição com o braço certinha, que vai gravando e continuo falando do mesmo jeito com os amigos que ficam em volta".

O bônus em dinheiro é pago pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para as equipes que disputam cada etapa da Copa do Brasil. No caso do Bahia, que já jogou cinco fases e se garantiu na sexta, o clube soma R$ 11,3 milhões em premiação até o momento.

A partir de agora, as cifras podem aumentar exponencialmente. Se alcançar a semifinal, o tricolor garantirá mais R$ 6,7 milhões. Se chegar à final, além disso embolsará também mais R$ 21 milhões em caso de vice ou mais R$ 52 milhões se for campeão. Ou seja, na melhor das hipóteses, a Copa do Brasil pode render ao todo R$ 70 milhões ao Esquadrão.