Fazenda na Chapada Diamantina promove curso de agrofloresta

Localizada no município de Palmeiras, no Parque Nacional da Chapada Diamantina, a Fazenda Brejão abriu inscrições para um curso de agrofloresta sintrópica. Ministrado pelo agricultor, técnico e consultor em Sistemas Agroflorestais, Guio Ramos, o curso tem duração de dois dias e vai abordar temas como os princípios da agrofloresta, o preparo do solo e adubação, plantio com sucessão vegetativa no espaço e tempo, desenvolvimento e consórcios de espécies vegetais, a prática de implementação agroflorestal e a visita e análise de cultivos agroflorestais de até dois anos.

Os trabalhos agroflorestais começaram na Fazenda Brejão, com mais de 50 hectares de vegetação nativa, em 2017 com um projeto de produção, pesquisa e educação. A fazenda é localizada próximo ao Povoado Volta da Serra, a 20km da sede do município de Palmeiras. A agrofloresta visa trabalhar caminhos sustentáveis para as práticas agrícolas, através do plantio de espécies agrícolas e florestais em uma mesma área, garantindo assim, produtividade sem prejudicar o meio ambiente ao redor. As vagas para o curso são limitadas e maiores informações podem ser obtidas através do e-mail: faz.brejao@hotmail.com.