Fechado desde 2017, Unique Eventos terá festa com DJs e efeitos de última geração  

Unique Eventos (Foto:Divulgação)

Fechado desde setembro de 2017, o Unique Eventos, na Avenida Tancredo Neves, receberá uma evento inédito no dia 06 de dezembro. Trata-se festa Celebrare, que a Vem Entretenimento, de Steve Saback e Platini Benitez, irá promover por lá, a partir das 22h.

O agito contará com um line up de peso, formado por nomes como Gabriel Boni, Pedro Sampaio, Gustavo Mota, Vinne, Guga Guizelini e Alexandre Schnitman. “O evento terá 120 metros quadrados de led, lasers, ribaltas, movins e efeitos de última geração. Inclusive, os camarotes da Perrier Jouet e da Absolut Elyx já estão esgotados”, nos disse Steve.



Consuelo e Alessandra Blocker lançam livro no Yacht Clube da Bahia

Três países, uma guerra e a história de superação de quatro mulheres. A premissa do livro “O Fio da Trama”, escrito pela influenciadora de moda internacional, Consuelo Blocker, e sua irmã, a bacharel em Letras e mestra em Literatura Russa, Alessandra Blocker, adianta a trajetória percorrida pela família Pascolato em mais de um século.

A obra é um resgate das memórias das mulheres do clã, reconhecidas no universo da moda, como bem representa a figura ícone de Costanza Pascolato, nome reverenciado mundialmente no setor, que também participa do livro.

Em Salvador, a publicação ganha sessão de autógrafos, depois de amanhã, a partir das 17h, no Restaurante Veleiro, no Yacht Clube da Bahia, com as presenças de Consuelo e Alessandra.

Consuelo Blocker (Foto: Yuri Alvetti)





Então é Natal!

O Natal de Ivete Sangalo será em Praia do Forte. No dia 24 de dezembro, ela receberá familiares para uma ceia em sua casa de praia, em um condomínio no famoso balneário baiano. Lá também, no dia 1º de janeiro, ela oferecerá um almoço para celebrar a chegada de 2020.





Adeus Ano Velho

Mariana e Zeco Auriemo, da JHSF, vão passar a virada do ano em Punta del Este, assim como a baiana Bel Francez e o marido dela, o empresário Luiz Francez. O Réveillon será no Fasano de lá, numa festa para 350 convidados. O agito, que contará com apresentação da DJ Mariana Diniz, promete ser uma das mais elegantes e exclusivas do Uruguai.

Mariana e Zeco Auriemo (Foto: Divulgação)



Festa no Horto

Na próxima terça-feira, a publicitária e RP do Fasano Salvador, Sandy Najar, fará o seu já conhecido evento de fim de ano, que acontecerá das 11h às 20h. Na ocasião, ela lançará sua linha de Gifts para o Natal, além de acessórios e moda balneário.

O evento, ao contrário das edições anteriores, não será em seu showroom, mas sim em um prédio na mesma rua, a Waldemar Falcão, no Horto Florestal. As 200 mulheres convidadas receberão detalhes pelo WhatsApp.

Sandy Najar (Foto: Divulgação)

Lançamento

Começa nesta semana, e vai até o Carnaval, a nova programação de happy hour do Restaurante Pasta em Casa. Contado com uma carta especial de espumantes e vinhos brancos geladíssimos, o “Verão no Pasta” tem a proposta de animar os finais de tarde do Rio Vermelho todas as quintas, sextas e sábados, entre às 17h e 21h. No cardápio, uma combinação especial de finger foods, sanduíches e pratos leves com apelo mediterrâneo, criados pelo chef Celso Vieira.

Celso Vieira (Foto:Raul Spinassé/divulgação)

It´s Christmas Time!

A Doca Sea & Soud, nova boate inaugurada recentemente na Bahia Marina, em Salvador, terá festa de Natal. O evento, no dia 24 de dezembro, contará com produção de Nathalia Velame. Por lá, um dos destaques será uma grande árvore natalina assinada pela Perrier Joüet. A Doca tem previsão de durar três meses e irá funcionar sempre às quintas e sábados.

Novo visual

A Sherwin-Williams irá fornecer as tintas e qualificar a comunidade para que os próprios moradores fação as pinturas e os grafites da localidade do Solar do Unhão e da Ladeira da Preguiça. O acordo foi intermediado pelo Secretário de Turismo da Bahia, Fausto Franco.