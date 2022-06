Fechamento da rodada ajuda e Vitória não perde posição na Série C

O Vitória poderia ter caído mais uma posição na tabela de classificação da Série C do Brasileiro com o fechamento da 9ª rodada na noite de segunda-feira (6), mas o desempenho do Remo ajudou o rubro-negro a se manter na 13ª colocação. A equipe paraense goleou o Campinense por 4x0, no estádio Baenão, e impediu que o adversário paraibano avançasse.

Se tivesse vencido o jogo, o Campinense teria ultrapassado o Vitória. Com o resultado, o Remo somou 16 pontos e subiu uma posição. Agora ocupa o 5º lugar. Já o time de Campina Grande segue como porteiro da zona de rebaixamento, na 16ª colocação, com nove pontos, um a menos que o Leão.

Após derrota por 2x1 para o Volta Redonda, amargada no último domingo (5), diante de 28 mil torcedores, no Barradão, o Vitória se manteve com 10 pontos. O rubro-negro terá a semana toda para treinar e volta a campo no sábado (11), às 19h, contra o Atlético-CE, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O adversário da vez ocupa o 18º lugar, com oito pontos.

O elenco do Vitória ganhou folga nesta terça-feira (7) e se reapresenta na tarde de quarta (8), quando foca as atenções no jogo contra o time cearense.