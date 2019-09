Feira da Casa Própria tem a variedade de imóveis como marca

Até domingo (22), os interessados em adquirir imóveis residenciais, comerciais, casas, apartamentos, na capital baiana e em outras cidades e regiões do estado terão oportunidades especiais na 3ª Feira da Casa Própria. O evento está sendo realizado no Estacionamento I1 do Shopping da Bahia. O evento tem patrocínio da Caixa Econômica Federal, organização da Robsac Serviços e realização do Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon-BA) e Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (ADEMI-BA).

No total, serão mais de 4500 imóveis à venda na Feira. "Passamos por um período de quatro anos em que pouco se lançava empreendimentos em Salvador. As incorporadoras comercializavam imóveis que possuíam em estoque. Hoje estamos com o menor estoque em 44 anos e, com isso, as incorporadoras voltaram a lançar empreendimentos mais atualizados, de acordo com as necessidades das diversas necessidades do público visitante”, afirma Marcos Vieira Lima, diretor da ADEMI.

Somente da MRV serão 1.700 unidades à venda, em 14 empreendimentos, como Solar de Vilas em Vilas do Atlântico; Solar de Maiorca em Abrantes; Spazio Singular em Buraquinho; Solar da Costa em Abrantes ou o Salvador Garden, Serra Ville e Parque Solaris, no Jardim das Margaridas, em Salvador.





A construtora vai oferecer facilidades comerciais diferenciadas para atrair a atenção dos visitantes. "Essa é uma ótima oportunidade para sair do aluguel e investir na casa própria. A Feira traz condições ainda mais vantajosas para que os visitantes consigam comprar um imóvel, como o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) grátis em alguns empreendimentos, entradas em até 60 vezes e parcelas a partir de R$700”, explica Luís Felipe Monteiro, Gerente Executivo de Vendas da construtora MRV. Nas opções estão unidades de dois quartos com garagem em condomínios com lazer equipado, bicicletas compartilhadas, sistema de segurança, tomada USB, wifi compartilhado, portas especiais, piso laminado nos quartos e outros diferenciais.

A Santa Emília também vai aproveitar a retomada do aquecimento no mercado imobiliário para facilitar a venda dos seus dois residenciais de alto padrão, o Monreale, na Pituba, que terá as obras finalizadas até o final deste mês; e as últimas unidades do Residencial Jardim Imperial, com obras concluídas, localizado no Cidade Jardim. “Para os compradores do Monreale e do Residencial Jardim Imperial iremos ofertar a isenção da taxa de condomínio até dezembro de 2020. Além disso, entregaremos os dois residenciais com as áreas comuns decoradas e equipadas, uma grande vantagem para os moradores, que poderão aproveitar ao máximo os espaços, sem o custo inicial da montagem.”, ressalta Luciana Segura, diretora de marketing da Santa Emília, responsável pela construção de 18 empreendimentos em Salvador.

Já a construtora Tenda vai oferecer imóveis em Salvador, dentre eles o Belo Horto, no Cabula, Casa Branca II, em Pirajá, Campo Verde, em Cajazeiras, e imóveis em Camaçari, como o Vila Romana I, Residencial Vila Cantuaria e Residencial Mar de Abrantes, dentre outros. O Matisse e o Residencial Jardim Ipitanga Life são os empreendimentos da Tenda em Lauro de Freitas.

SERVIÇO:

3º Feira da Casa Própria

Data: 20 a 22 de setembro

Horário: 9h às 20h (sexta e sábado) e 12h às 20h (domingo)

Shopping da Bahia, Estacionamento I1

Entrada Gratuita

Organização: Robsac Serviços

Patrocínio: Caixa Econômica Federal

Realização: Sinduscon-BA e ADEMI/BA