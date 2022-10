Feira da Sé terá edição especial neste fim de semana na Pituba

A Feira da Sé realizará neste final de semana uma edição especial misturando arte, gastronomia e lazer. O evento acontece no Loteamento Aquarius localizado na Pituba, em Salvador, neste sábado (8), das 9h às 21h, e domingo (9), das 9h às 18h.



No domingo, o evento contará com o show do Circo das Bolhas Gigantes, Borbulhando às 16h, além de aula com o Studio de Dança Antônio Cozido e a atração musical Nana Rumbeira.



A feira terá também aproximadamente 60 expositores, onde é possível encontrar gastronomia, roupas e acessórios, itens para a casa, objetos de arte, artesanato tradicional e também peças de design contemporâneo.



O evento percorre pontos de Salvador com sua rica variedade de produtos. Para os organizadores, há importância de movimentar os espaços públicos com cultura, arte e ações de responsabilidade social como meio de fortalecer a economia criativa bem como a difusão da cultura artística.

