Feira de Santana: casal é preso em ônibus com 100 kg de maconha

(Divulgação/PRF)

Uma mulher de 29 anos e um homem de 25 anos, que não tiveram identidades divulgadas, foram presos neste domingo (25) com aproximadamente 100 kg de maconha no compartimento de bagagem de um ônibus Marcopolo/Volare W9. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ação aconteceu no KM 427 da BR 116, em Feira de Santana.

Os policiais realizavam uma fiscalização na rodovia federal que corta o estado e agentes deram a ordem de parada ao veículo, para realizar a fiscalização. No compartimento de bagagens, foi sentido forte odor característico de maconha, sendo encontrado em três malas 115 tabletes contendo maconha.

Ainda de acordo com a PRF, foi realizada a checagem e identificação dos passageiros e, após averiguação minuciosa, ficou constatado que o casal que viajavam juntos eram os proprietários das bagagens. Eles, inclusive, assumiram a responsabilidade pelo transporte da droga.

Questionada pelos agentes, a mulher informou ter adquirido o entorpecente na rodovia Anhanguera (SP) em mãos de desconhecido.

A PRF deu voz de flagrante delito e o casal foi levado com o produto apreendido para a Delegacia de Polícia Civil em Feira de Santana (BA). O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão.

De sexta-feira (23) até a manhã deste domingo (25), foram apreendidos mais de 2 toneladas de maconha nas rodovias federais do estado. O volume já supera as 5,8 toneladas apreendidas ao longo de todo o ano de 2018. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 142 quilos de maconha no KM 836 da BR 116, em Vitória da Conquista, na madrugada deste sábado (24). Já na noite de sexta-feira (23), uma mulher foi presa transportando 15 quilos de maconha em ônibus. O flagrante ocorreu na rodoviária de Irecê.

1 – 28/06/2019 – 3 toneladas – BR 116 – Feira de Santana – A droga estava escondida no compartimento de carga do caminhão entre sacas de farinha de mandioca. Contou com auxílio do cão farejador K9 (Friedel)

2 – 10/05/2019 – 1,8 toneladas – BR 101 – Alagoinhas – Maconha escondida compartimento carga caminhão

3 – 23/08/2019 – 1,8 toneladas – BR 116 – Jequié – Maconha escondida em meio a palets madeira no compartimento de carga caminhão

4 - 24/08/2019 - 142 quilos – BR 116 - Vitória da Conquista - Maconha escondida em 112 tabletes, em caixas de papelão, em ônibus de turismo

5 - 25/08/2019 - 100 quilos – Feira de Santana - Maconha escondida em compartimento de bagagem de um ônibus Marcopolo/Volare W9