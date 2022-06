Feira de Santana registra aumento de casos de covid-19

Feira de Santana registrou um aumento no número de casos de covid-19. Só no mês de maio, foram 170 confirmações, contra 81 diagnósticos em abril. Apesar disso, houve redução no número de mortes pela doença: em maio, duas pessoas morreram, enquanto em abril foram seis óbitos.

De acordo com o painel epidemiológico da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), a taxa de letalidade em Feira de Santana é, atualmente, de 1,69%. Já em Salvador, o índice é mais elevado, com 2,91%.

A média móvel de casos na cidade feirense é de quatro diagnósticos nos últimos sete dias, mas houve aumento de 33% comparado aos dados de duas semanas atrás.

Diante do cenário, a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, alerta para a importância de tomar a dose de reforço. A procura no município tem sido muito baixa. Segundo a pasta, 169.791 pessoas ainda não tomaram a terceira dose da vacina.