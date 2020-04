Feira de Santana registra dois novos casos de coronavírus; cidade tem 19 infectados

Uma mulher, de 29 anos, e um adolescente, de 17, tiveram diagnóstico confirmado de coronavírus em Feira de Santana nesta quarta-feira (1º). Além desses dois casos, a cidade teve mais um caso divulgado pela Vigilância Epidemiológica da Prefeitura. Portanto pela manhã. Com isso, sobe para 19 o número de pessoas infectadas neste município.

Um dos novos pacientes trata-se de uma mulher, 29 anos de idade, que teve contato com os pais recém-chegados de Brasília - ambos também serão examinados e monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde, bem como outros possíveis contatos do casal.

Brasília é um dos principais focos do coronavírus no Brasil. A jovem se encontra internada em uma unidade hospitalar sob cuidados de uma equipe multidisciplinar. As pessoas com as quais a mulher teve contato estão sendo monitoradas.

O terceiro caso de confirmação do Covid 19 nesta quarta-feira pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia é uma jovem de 17 anos de idade. Ela teve contato com o homem de 29 anos de idade com histórico de viagem a São Paulo. Seu estado de saúde é estável.

Curados

De acordo com a prefeitura da cidade, duas pessoas foram liberadas do isolamento social nesta quarta por não apresentar mais sintomas do covid-19 após 14 dias de confinamento residencial, conforme recomendação do Ministério da Saúde. Sendo assim, Feira tem agora cinco casos de pessoas que contrairam o coronavírus e estão curados.

"A Vigilância Epidemiológica Municipal ressalta que todas as pessoas que tiveram contato com os casos diagnosticados estão sendo monitoradas diariamente, desde quando notificado como caso suspeito", diz comunicado enviado à imprensa.

Bahia tem 217 casos confirmados de Covid-19; Salvador tem 60% dos infectados

A Bahia registrou 41 novos casos de infectados pelo novo coronavírus, de acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). O número de casos confirmados em todo o estado já chega a 217. Até as 17h desta terça (31), as pessoas com teste positivo para a doença representavam 3,7% do total de casos notificados. Na última segunda (30), o total de casos confirmados era 176.

O boletim ainda informa que o número de óbitos permanece 2, ambos de pessoas residentes em Salvador que apresentavam comorbidades associadas. Outras nove mortes são investigadas.

Até o momento, 1393 casos foram descartados e outros 4279 são investigados. Ao todo, 17 pessoas estão curadas e 42 encontram-se internadas.

Das confirmações, 132 estão em Salvador, o que representa 60% dos pacientes infectados. A segunda cidade em números de casos é Feira de Santana, com 17 ocorrências, seguida de Lauro de Freitas, que possui 11 enfermos.

Estes números representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.

No boletim, a Sesab informou que o grande aumento dos casos em investigação se deve à liberação na data de hoje, pelo Ministério da Saúde, do acesso ao novo banco de dados e-SUS VE, o que permite visualizar os casos notificados entre 27 e 31/03 que estavam inacessíveis.