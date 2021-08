Feira de Santana vacina nascidos até 2001 nesta quarta; Lauro de Freitas aplica 2ª dose

Com 69% do público baiano adulto vacinado, a imunização tem contemplado o público mais jovem na maioria das cidades baianas. Nesta quarta (18), Feira de Santana vacina pessoas nascidas no ano de 2001. A vacinação acontece na Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) e na UniFTC, das 8h às 17h. Maiores de 20 anos também podem se vacinar.

Grávidas e puérperas (até 45 dias pós-parto) também poderão ser imunizadas mediante apresentação de prescrição médica após avaliação individualizada de risco e benefícios.



Já Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, que nesta terça (17) chegou a 76% do público-alvo vacinado, a imunização desta quarta será exlcusiva da segunda dose das vacinas Coronavac, Pfizer e Astrazeneca, das 8h às 13h. A vacinação da primeira dose está suspensa no município.

O reforço da Coronavac, com aprazamento até dia 26/08 será no drive do Colégio 2 de Julho, na Itinga. A 2ª dose da Astrazeneca, com aprazamento até 20/08, será aplicada no drive do Aracuí, no Centro. Já o reforço da Pfizer, também com aprazamento até o dia 20/08, será no drive da Unime, na Avenida Luiz Tarquínio.



Em Camaçari, também na RMS, a vacinação desta quarta-feira será de primeira e segunda dose. A dose inicial será aplicada para população em geral a partir de 25 anos.



Já em Juazeiro, no norte do Estado, a quarta-feira será vacinação do público geral com 25 anos ou mais na zona rural exclusivamente para a população das comunidades. Na zona urbana haverá vacinação de gestantes, puérperas (mulheres com até 45 dias pós-parto), lactantes (de 46º dia pós-parto até 11 meses e 29 dias do bebê) e segunda dose.



No sudoeste do estado, em Vitória da Conquista, a prefeitura divulgou a programação dos próximos dias. A aplicação da 1ª dose será por escalonamento de faixa etária de quarta (18) até a sexta-feira (20). Primeiro será a vez das pessoas com 32 anos ou mais, já na quinta (19), as pessoas com 31 e na sexta (20), com 30 anos.