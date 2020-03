Feira de São Joaquim funcionará normalmente nesta segunda-feira (23)

O presidente do Sindicato dos Feirantes e Ambulantes da Cidade de Salvador, Nilton Ávila, afirmou ao CORREIO que nesta segunda-feira, 23, a Feira de São Joaquim voltará a funcionar normalmente, apesar de ter sido fechada neste domingo, 22, como uma medida da entidade para conter o avanço do coronavírus.

“Hoje mesmo nós fechamos a Feira de São Joaquim, mas eu sei que alguns companheiros, para passar esse dia em casa amanhã (segunda), estão com dificuldade. Amanhã (segunda-feira, 23) vamos reabrir normalmente. É um momento difícil. Foi uma coisa que chegou muito rápida e sei que muitos companheiros não tem nada dentro de casa para comer”, disse.

Um novo fechamento, segundo ele, vai depender de uma decisão do poder público. Porém, Ávila destacou a dificuldade da categoria em seguir a orientação da quarentena.

“O feirante e o ambulante estão nessa berlinda. Não sabe se fica em casa de quarentena ou se vai para a rua com o risco de contrair o vírus, mas tem a necessidade de ir ganhar o pão de cada dia. 90% dos companheiros e companheiras saem de manhã e deixam o café da família em casa e voltam de noite com o almoço e a janta do outro dia. Foi anunciado aí pelo governo federal um auxílio de R$ 200 que nós sabemos que não vai sair agora e que também não dá para nada”, disse.