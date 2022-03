Feira itinerante de livros em shopping tem obras de R$ 5

Uma feira itinerante de livros tem obras de R$ 5 a R$ 80, no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas. ‘Eu amo ler’ é um evento gratuito e que tem um acervo de obras diversas, da literatura clássica ao infantil. O evento segue até o dia 30 de abril na Praça de Eventos, no piso L1, no horário de funcionamento do shopping.

É possível encontrar nas estantes livros de ficção, romance, musical, comédia, esportivo, literatura estrangeira, além dos exemplares para colorir e de atividades infantis. Segundo os organizadores, o objetivo é proporcionar experiências diferentes para quem visita o shopping, contribuir para o hábito da leitura e incentivar a paixão pela literatura nos mais jovens.

A feira segue o horário de funcionamento do shopping, ou seja, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h.

Serviço