Feira: polícia apreende 100kg de drogas e armas em condomínio de classe média

A polícia encontrou 100 quilos de drogas, fuzil, metralhadora e uma espingarda dentro de um imóvel no condomínio de classe média alta, Villa Olímpia, em Feira de Santana. A apreensão ocorreu na última segunda-feira (24), quando os investigadores apuravam a situação de um carro roubado em Salvador e que estaria em Feira. O veículo, um modelo Corolla, foi localizado com placa clonada. O suspeito acabou preso. Segundo fontes da polícia, trata-se do jovem Erwrick Ytalo Guimarães Cordeiro, 25 anos.

Foto: Divulgação/SSP

Após o flagrante do suspeito com o carro roubado, os policiais civis foram até a casa dele, no condomínio Villa Olímpia e acabaram se deparando com as armas e as drogas. No imóvel, as equipes encontraram um fuzil calibre 556, uma submetralhadora calibre 9mm, uma espingarda calibre 12, carregadores, munições, quatro coletes balísticos, 47 kg de maconha, 45 kg de cocaína, uma prensa hidráulica, uma máquina para embalar a vácuo e uma grande quantidade de sacos plásticos.

Todo o material apreendido e o criminoso foram apresentados ma Central de Flagrantes de Feira de Santana. O flagrante é fruto do trabalho de inteligência da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Feira de Santana.

Foto: Divulgação/SSP