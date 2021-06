Feira recebe seringas e começa aplicação da Pfizer

Após uma semana desde a chegada das vacinas, Feira vai começar a aplicação da Pfizer em seus moradores. O lote de 7,4 mil doses chegou ao município na quarta-feira passada (10), mas não estavam acompanhadas das seringas necessárias para a aplicação, que são diferentes das utilizadas no caso de Coronavac e Oxford.

Com a chegada de seringas e diluentes, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) retoma a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira (17). Serão vacinadas as pessoas nascidas em 1968 e as doses serão aplicadas na UniFTC, das 10h às 17h.

Secretário de saúde de Feira, Marcelo Britto explica a situação. De acordo com o gestor, o material chego durante a tarde desta quarta (16). “A Pfizer é uma vacina que requer um armazenamento diferente e, por isso, como recebemos o material somente agora à tarde, não temos tempo hábil para montar a estrutura em outro lugar [fora da UniFTC]", disse.

A vacinação de grupos prioritários em Feira foi finalizada na última terça-feira (15). A partir de agora, a imunização da população seguirá somente pelo critério de idade.



De acordo com a SMS, caso a pessoa se enquadre em um grupo prioritário e não seja vacinado nesse prazo, terá que respeitar o critério da data de nascimento para ser imunizada posteriormente.

Segunda dose

A aplicação da segunda dose da vacina continua nas Unidades Básicas de Saúde e 21 Unidades de Saúde da Família do município, das 8h às 17h, incluindo zona rural.

Somente aqueles que estão no período recomendado poderão receber a vacina. Para isso, é necessário apresentar a caderneta de vacinação, comprovando que recebeu a primeira dose.

Além de documentos pessoais, como: documento de identidade com foto (RG e Carteira de Trabalho), CPF e comprovante de residência – este último deve estar no nome da pessoa a ser vacinada, de pai ou mãe ou com alguma comprovação de vínculo. Se for aluguel, um documento que comprove a locação.