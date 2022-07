Feira Vegana acontece neste fim de semana no Parque da Cidade

Com entrada gratuita, a Feira Vegana (@feiraveganasalvador) será realizada neste fim de semana, dias 9 e 10 de julho, das 11h às 17h, no Parque da Cidade, em Salvador.

O evento terá opções de entretenimento como yoga, música, Cineveg e os tradicionais expositores veganos. Para esta edição, haverá, ainda, no sábado, a partir das 15h, um bate-papo com a engenheira química Vitoria Miranda e CEO da @verganacosmeticos, que vai conversar com o público sobre o que tem nos rótulos dos cosméticos.

Além do bate-papo, durante os dois dias de programação será possível adotar gatinhos do Gatil Irmã Francisca, se deliciar com comidas veganas e comprar produtos artesanais como cervejas, roupas, cosméticos, maquiagens e acessórios produzidos pelos mais de 30 expositores. Alguns dos participantes dessa edição são: Nanaveg, Miau Brasil, EstiloVeg, Luz de leão, Mó Árabe, Alkebulan Roots, Dermo Extratus, Amana, Veganas Baianas, Ânima Veg e Bhkati.

O evento entrou para o calendário de entretenimento da capital baiana e reúne famílias e amigos que vão ao local em busca de consumo consciente e opções de lazer com segurança. O mês de julho é dedicado à campanha mundial Sem Plástico, e a feira dá descontos aos visitantes que levarem embalagens reutilizáveis.

Além disso, o consumidor que levar seu copo pessoal ganhará desconto nas bebidas, e quem levar talheres e sacolas reutilizáveis será contemplado com promoções em diversos estabelecimentos da feira. O uso de máscara é facultativo para os visitantes.

Programação cultural da feira

SÁBADO, 9 de julho

11h às 17h: exposição de alimentos, cosméticos, acessórios veganos e feira de adoção de animais com a Instituição Gatil Irmã Francisca

14h: Cineveg

15h: oficina “Desrotulando: o que tem nos rótulos dos cosméticos”

16h: yoga

DOMINGO, 10 de julho

11h às 17h: exposição de alimentos, cosméticos, acessórios veganos e feira de adoção de animais com a Instituição Gatil Irmã Francisca

14h30: yoga