Feirão da Casa Própria traz imóveis a partir de R$ 130 mil em Salvador

Imóveis simples, grandes, pequenos e luxuosos, em Salvador e Região Metropolitana. Os endereços, vão desde os mais populares, em cidades como Monte Gordo, até áreas nobres da capital baiana. Ao todo, mais de dois mil imóveis estarão disponíveis à compra no Feirão da Casa Própria, que acontece este final de semana, de sexta-feira (2) a domingo (4), no estacionamento L1, do Shopping da Bahia.

Os imóveis disponíveis, que custam entre R$ 130 a R$ 700 mil, são empreendimentos das construtoras Contrix Empreendimentos, Gráfico Empreendimentos, JVF, Kubo Engenharia, Liz Construtora, Moura Dubeux, MRV Engenharia, Pejota Construções, Prisma Empreendimentos, Sertenge, Seven Construções e Tenda, e podem ser adquiridos com algumas facilitações, como taxas de juros mais baixas e financiamentos parcelados em até 420 meses.

De acordo com o diretor da Robsac, Roberto Sacramento, responsável pela organização do feirão, que conta com o apoio da Caixa Econômica Federal, com relação ao ano passado, as condições estão mais acessíveis, especialmente às pessoas que buscam por casas e apartamentos mais baratos. “Nós tivemos uma taxa de juros ao ano beirou 11%, esse ano, está a 5%. Além disso, a entrada pode ser parcelada até 60 vezes, a depender do perfil financeiro do comprador”, comenta.

Sacramento disse que espera receber até 30 mil pessoas nos três dias de feirão, número que considera superior ao ano passado, quando afirma ter sido “um sucesso”. “Temos aqui imóveis até 90% financiados, é importante frisar que é um momento muito interessante de fazer a aquisição dos imóveis e a pechincha. O visitante tem que ter uma postura de valorizar o capital que ele possui, porque a economia está em situação de retomada”, avaliou, ao adiantar a expectativa de vender mais de mil empreendimentos.

Feirão acontece a parte desta sexta-feira (2) (Foto: Arquivo CORREIO)

A feira, que não cobra entrada, acontece de 9h às 20h na sexta-feira e sábado, e de 9h às 18h no domingo. Roberto explicou que embora não haja, ainda, uma lista consolidada dos imóveis, é possível adiantar que os empreendimentos são variados, e em localidades como Cabula, Caminho das Árvores, Sussuarana, e Brotas, além de Monte Gordo, em Camaçari.

“Os imóveis mais baratos têm mais saída, mas os imóveis mais caros também tiveram uma saída muito grande na edição passada. O comprador ele primeiro começa a sondar. Geralmente é um investimento pesado para qualquer bolso, mas há casos onde ele finaliza no mesmo dia”, afirma ele, que listou a documentação necessária para tentar o sonho da casa própria.

Tem que ter em mãos RG, comprovante de residência, e comprovante de renda (contracheque ou declaração de imposto de renda).

O processo também é simples, garante Roberto: “Apesar de aconteceu no final de semana, nós funcionaremos em horário comercial, além de termos um stand só da caixa, com todo o aparato necessário para a checagem dos documentos”, informa. Segundo ele, não há necessidade prévia de ser correntista da Caixa, já que no local será possível abrir uma conta da bandeira. “Além disso, quem tem restrições no nome também têm possibilidades, vai depender de casa caso, então o interessante é que as pessoas compareçam e vejam de perto as propostas e possibilidades”.

Serviço

O quê: Feira da Casa Própria

Quando: 02 a 04 de agosto

Local: Estacionamento L1 – Shopping da Bahia