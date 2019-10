Feirão de seminovos na Paralela oferece desconto de até R$ 7 mil

São mais de 1 mil carros expostos para a venda. E com descontos entre R$ 5 mil e R$ 7 mil. É isto o que o consumidor vai encontrar ao visitar a 13ª edição do Feirão Duelo dos Seminovos, que acontece até amanhã no estacionamento do Hipermercado Extra, na Av. Luís Viana Filho – Paralela.

Realizado pela Associação de Revendedores de Veículos da Bahia (Assoveba), o feirão tem o objetivo de alavancar as vendas de veículos seminovos na capital baiana e para isso contará com a presença de quinze revendas de Salvador, travando um duelo de preços e condições especiais para fechar negócio. Tal clima favorece o comprador, que terá seu poder de barganha ampliado e pode exigir uma melhor avaliação do carro que pretende trocar ou valores menores para a entrada ou prestações, além de “mimos” como IPVA e tanque cheio grátis.

(Foto: Divulgação/ASSOVEBA)

O evento conta com um estande da BV Financiamento de Veículos, instituição financeira apoiadora do evento. A empresa estará com staff completo de operadores, coordenadores e gerentes para realização de análises de créditos de forma imediata para fechar contratos de financiamentos. Estima-se que durante o evento seja alcançado um montante de R$ 5 milhões em negócios.

Este é o quarto feirão realizado pela Assoveba neste ano. Nos anteriores - fevereiro, maio e agosto - todas as metas de negócios e visitação foram alcançadas, o que aumenta o otimismo dos dirigentes da associação de lojistas participantes.

“O Feirão Duelo dos Seminovos, se tornou uma ferramenta importante para contribuir positivamente com os resultados de vendas das lojas participantes, que chegam a incrementar em até 50% o número de unidades vendidas nos meses que são realizados os feirões”, diz o presidente da entidade, Ari Pinheiro Junior. “O Feirão Duelo dos Seminovos é um ambiente totalmente seguro para comprar, trocar e financiar. O consumidor, além de poder adquirir um carro com melhor preço e condição, também tem toda a tranquilidade com documentação, transferência de propriedade e emplacamento. São diversos serviços agregados com total transparência e credibilidade de lojas especializadas e de renome no mercado”, garante ele.

Serviço

O que 13º Feirão Duelo dos Seminovos

Onde Estacionamento do Hipermercado Extra da Avenida Paralela

Quando Hoje, das 9 às 19 horas. Domingo, das 8 às 18 horas.

Vantagens Carros com até R$ 7 mil de desconto.