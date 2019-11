Feirão Nacional de negociação de dívidas começa hoje; veja como participar

Começa nesta quinta-feira (21) o Feirão Nacional de negociação de dívidas. Iniciativa do SPC Brasil e Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL), a ação promoverá negociação de débitos em atraso, com opção de descontos que podem chegar a até 90% sobre o valor da dívida.

Para participar, o devedor deve acessar o site www.negociardivida.com.br até o dia 15 de dezembro e negociar a dívida. O Feirão Nacional SPC acontece simultaneamente em 13 Estados da Federação.

Em Salvador, haverá ainda um feirão presencial entre os dias 3 e 7 de dezembro. Para participar, basta comparecer à sede da CDL Salvador, no bairro dos Aflitos, no Centro, das 8h30 às 17h, munido de documento de identificação com foto e CPF. O atendimento será feito por ordem de chegada e senhas serão distribuídas no local. Serão negociados somente os pagamentos em atraso que constam na base ativa de registros no SPC Brasil.

A estimativa da organização é que mais de 2.500 pessoas sejam atendidas presencialmente, uma média de 500 pessoas por dia.

“Qualquer consumidor que esteja com o nome negativado pode se dirigir ao feirão. Ele fará uma consulta prévia com nossa equipe e, em seguida, será apresentado o valor de débito e a opção de quitação de acordo com o perfil da dívida, e de maneira personalizada para cada pessoa. Há empresas de todo o Brasil fazendo parte. Portanto, se o consumidor realizou compras e deixou dívidas em atraso até mesmo em outro Estado, também poderá negociar uma quitação”, explica o superintendente da CDL Salvador, Silvio Correa.

Após o acordo formado, o devedor receberá um boleto que deverá ser pago. Com a dívida quitada, o consumidor terá seu nome retirado do SPC e o crédito reabilitado.

Para o presidente da CDL Salvador, Alberto Nunes, o feirão é uma ótima oportunidade. “O consumidor com débito tem a chance de negociar em boas condições, obter desconto realmente favorável, e passa a estar apto para as compras de fim de ano”, diz.

Serviço

O que: FEIRÃO NACIONAL SPC

Quando: de 21/11 a 15/12, pela internet, no site www.negociardivida.com.br; e de 03 a 07 de dezembro, de forma presencial, na sede da CDL Salvador, Rua Carlos Gomes, 1063, Aflitos.

Realização: SPC Brasil, com apoio local da CDL Salvador