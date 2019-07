Feirão oferece seminovos com desconto e IPVA grátis

A Pinheiro Veículo realiza, até o final deste mês, em sua loja na Avenida Paralela (sentido aeroporto), um feirão para marcar o aniversário de 17 anos da empresa. Além de descontos, a revenda oferece uma série de outros benefícios ao consumidor, como transferência e IPVA grátis, inclusive para os modelos mais sofisticados, como os SUVs.

"No feirão, o consumidor terá ainda a possibilidade de financiar em até 48 vezes ,com taxas de juros a partir de 0,99%", diz o empresário Ari Pinheiro. Quem adquirir um veículo durante o feirão terá ainda mais de 50 itens revisados e inspecionados, garantia de documentação, de motor e chassi, garantia de quilometragem original e até 90 dias para o primeiro pagamento.

Uma pesquisa realizada pela Ford mostrou que os veículos utilitários esportivos, conhecidos como SUVs, estão entre os mais desejados. A preferência domina não apenas o mercado dos novos como também dos seminovos. De acordo com Ari Pinheiro, a procura por SUVs responde a 30% do mercado.

“O perfil dos consumidores desse tipo de carro é bem democrático, engloba homens, mulheres, de faixas etárias distintas, mas o que eles buscam é justamente o fato desses carros serem mais altos, fato que se traduz também na sensação de segurança, confiança, conforto, robustez, resistência e visibilidade”, esclarece. Entre os modelos mais procurados está o Honda HR-V, com câmbio automático. “Geralmente, quem busca esse tipo de veículo dá preferência para aqueles com até 50 mil quilômetros rodados e valores em torno de R$ 60 mil”, diz Pinheiro.

Documentação

Na hora de escolher entre carros zero e seminovo, vale lembrar que o carro zero pode desvalorizar em até 30% no primeiro ano, além dos custos com documentação e emplacamento. O seminovo, por sua vez, já passou pela fase mais intensa da desvalorização e existem opções no mercado bastante completas, com opcionais que atendem a necessidades de todo tipo.

De acordo com o sócio fundador da Volanty, Maurício Feldman, a dica é procurar por opções que tenham tido um único dono e melhores condições estéticas. Ao adquirir um seminovo, é possível fugir do prejuízo da depreciação e ainda assim usufruir de um carro novo e um bom tempo longe das manutenções. “O custo-benefício dos seminovos chama atenção na maioria das vezes, pois, por um valor mais em conta ou equivalente ao de um carro zero básico, o comprador pode adquirir um veículo mais sofisticado, potente e equipado com opcionais interessantes”, orienta.

Para quem quer economizar no combustível, também é uma boa alternativa comprar um seminovo híbrido, característica que pode custar caro tanto para instalação quanto em um carro zero. Quando se trata de opcionais, os acessórios de segurança vêm tendo cada vez mais destaque no mercado, os mais procurados atualmente são itens como sistema de freio ABS, airbags e alarmes.

Câmeras e sensores, controle de estabilidade, protetor de cárter, repetidor de seta, retrovisor eletrocrômico e acessórios de conforto também são diferenciais que valorizam um seminovo. “Algumas pesquisas mostram que o valor dos opcionais dobra na revenda. Isso quer dizer que, em muitos casos, há lucro de 100% sobre os opcionais”, conclui Feldman.