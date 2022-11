Feiras, festivais e jantares espeiais com vinho movimentam Salvador

Que tal aprender um pouco mais sobre a produção vinícola na Itália? A sommelière Esmeralda Alborghetti fará uma palestra sobre o assunto às 17h deste sábado (19) no Bahia Vinho Show, feira de vinhos que acontece no Hotel Vila Galé em Ondina. A profissional é embaixadora da Vinifera Import e de algumas vinícolas italianas; e possui certificações IWC (Intermediate Wine Certificate), Italian Wine Scholar em vinhos do Norte da Itália e atualmente é aluna da Associação Brasileira de Sommeliers - Rio Grande do Sul.

Promovido pelo Club Gourmet da Bahia, o Bahia Vinho Show reúne 12 importadoras, distribuidoras e produtores, servindo mais de 400 rótulos de vinhos. Entre os expositores, estão Vinifera Import, Oak Wine, Miolo, Fé Distribuidoras Ost, Global Wines, Qualimpor, Gran Cru, Zahil, Vinícola Santa Vitória, Vinícola Vaz, Sotero Wines, Vinícola Lovatel entre outros. O ingresso custa R$ 150 e pode ser adquirido neste link.

Para ampliar sua experiência em vinhos italianos, outra dica é curtir a programação da Settimana della Cucina Regionale Italiana, uma iniciativa da Vinífera Import com apoio da Embaixada da Itália no Brasil, Consulado Geral da Itália no Recife, Consulado Honorário em Salvador e da Federazione Italiana Cuochi – Brasile. O objetivo é celebrar a cozinha regional do país europeu com menus harmonizados, de preferência com rótulos da mesma região do cardápio.

Entre os restaurantes soteropolitanos que aderiram ao projeto está o Jiló (Alameda Salerno, 49, Pituba), do chef Ícaro Rosa e que já é conhecido pelo seu estabelecimento em Itacaré (BA). O profissional criou um menu especial com entrada, prato principal e sobremesa a R$ 110; valorizando os sabores italianos e honrando sua trajetória de valorização dos ingredientes brasileiros. O público irá saborear um Arancini Caprese, a Carbonara di Mare e uma Pannacotta di Vaniglia com Crocante de Café como sobremesa. O vinho Decauville Syrah IGP Terre Sicilia, da região da Sicília, é a sugestão para acompanhar a refeição.

Os demais restaurantes participantes são Isola Dei Sapori, Mistura Itapuã, Bella Napoli, Casa de Farinha, Di Lucca e Lucius. Também participam o Don Pasquale, de Feira de Santana; a Trattoria Liberato, de Miguel Calmon; a Trattoria Il Manggio, de Lauro de Freitas; e o Recanto do Sossego, em Santa Cruz de Cabrália. O projeto encerra neste domingo (20).

JANTAR HARMONIZADO

Os chefs Karine Poggio, à frente da cozinha do Bistrô das Artes, e Ricardo Silva, no comando das cozinhas do Carvão e do Pi.zza, promoverão um jantar a 4 mãos no próximo dia 25 de novembro (sexta-feira). O evento terá início às 20h, no Bistrô das Artes (Santo Antônio Além do Carmo) e terá opção harmonizada pela Decanter Vinhos.

O Crocante de Tapioca com Peixe Curado e Abacate de Amouse Bouche abrirá a noite especial, seguido do duo de Sanduíche de Tartar de Camarão e o Picadito de Peixe do dia; e o Camarão, Ajo Blanco e Vinagrete de Uva Verde como segunda entrada.

Os pratos principais serão o Polvo com Arroz Negro, Creme de Pimentões Assados e Bacon e a Feijoadinha de Frutos do Mar com Mix de Feijões. Fechando a noite, a sobremesa será a Tortinha Ganache de Chocolate da Casa Ópera com Caramelo de Pitanga e Nibs.

As reservas – R$ 190 (sem harmonização) e R$ 340 (com harmonização) – podem ser feitas pelo WhatsApp (71) 99991-4478. O Bistrô das Artes fica na Rua do Carmo, nº 8.

BLACK FRIDAY DE VINHOS

A Divvino (www.divvino.com.br) está com diversas ações de black friday. Entre 21 e 31 de novembro, o site realizará a Black dos Campeões, com vinhos pontuados e rótulos de grandes regiões do mundo com descontos de até 70%. E especialmente em 25 de novembro, alguns dos rótulos mais amados do portfólio serão apresentados em live promocional no perfil da loja no Instagram (@divvino_oficial). Para fazer boas escolhas, sugiro consultar esta coluna que fiz no ano passado sobre os cuidados na hora de comprar vinhos em ações deste tipo