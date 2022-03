Felipe Barros apresenta músicas autorais em show; conheça

Cantor e compositor Felipe Barros teve o seu primeiro contato com a música ainda na infância, quando ganhou um violão de sua avó paterna em seu aniversário de 9 anos. A maternidade que a avó conheceu tão bem batiza o show autoral que é inédito para sua carreira e estreia no Teatro SESI Rio Vermelho, às 20h da próxima sexta (20). Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.

“O Filho de Ritinha” é um desabrochar do artista que 2016 começou a trabalhar tocando em bares e eventos corporativos, apresentando suas composições e roupagens de canções clássicas da Música Popular Brasileira.

Desde então, foram 12 singles gravados por ele e outros artistas como MesaSonora, Adão Negro, Andrea Laís, Tiri e Lutte. Em 2019, Felipe ficou entre os 50 selecionados no Festival da Educadora com a canção autoral “Outra Metade”, feita em homenagem ao seu filho

Dos detalhes cotidianos às relações como temas de suas canções, Felipe deposita sensibilidade, energia e swing, à diversidade de ritmos, melodias e histórias que traz em sua interpretação. O título do show e a disposição das músicas no repertório narram a trajetória e conexão de Felipe na música, desde a saída do interior para a capital e viver propriamente disso.

“O público pode esperar uma imersão em minha trajetória a partir destas canções que falam de amor, de cuidado, de pessoas que estiveram ao meu lado, dos amores, das desilusões, dos sonhos. Tudo o que me cerca e me transborda vai ser colocado nesse show”, contou o artista

Na ocasião, o artista traz como convidados a cantora Melly e o cantor Dja Luz para dividir as vozes durante o show. “A reunião dessas canções, com amigos que vão estar tocando comigo me deixa ansioso, porém confiante por fazer isso a muitas mãos e mentes”, relatou Felipe