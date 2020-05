Felipe Neto homenageia ex-cantor do The Voice Kids assassinado: 'menino especial'

O youtuber Felipe Neto postou em seu Twitter uma homenagem ao cantor Arthur Almeida, conhecido como Tuca Almeida, de 15 anos, conhecido por ter participado do The Voice Kids, da Globo, em 2018. Na tarde desta quinta-feira (30), o adolescente foi morto a tiros na cidade de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco.

Na postagem, o influencer relembrou um encontro que os dois tiveram em 2017, antes ainda da participação de Tuca no programa da Globo. Felipe aproveitou a post para chamar a atenção para o aumento de 14,2% no número de assassinatos em Pernambuco durante a pandemia de coronavírus.

"Tuca Almeida, participou do The Voice Kids, foi assassinado por homens que entraram atirando numa loja. Pernambuco está terrível, houve crescimento 14,2% em homicídios, no meio de um isolamento! Muita força para a família... Lembro cada segundo desse dia, era um menino especial", escreveu ele ao lado de uma foto postada por Tuca em seu Instagram, que tinha como legenda "obrigado por fazer esse sonho se tornar realidade", mostrando que Arthur era fã de Felipe.

Lembro cada segundo desse dia, era um menino especial. pic.twitter.com/bFxWWVKVFu — Felipe Neto (@felipeneto) May 1, 2020

Alvo era cunhado

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, um grupo de seis homens entrou em um estabelecimento comercial procurando pelo cunhado de Arthur, que estava com ele. "De acordo com informações preliminares, um grupo formado por seis homens encapuzados adentrou em um estabelecimento comercial, efetuando disparos de arma de fogo. Procuravam, supostamente, pelo cunhado da vítima, que estava no local acompanhando o jovem e conseguiu fugir", diz a nota da Polícia Civil enviada ao Diário de Pernambuco.





Ainda segundo o jornal, ocunhado de Arthur é um presidiário colocado em liberdade como medida de prevenção à disseminação da Covid-19 no sistema penitenciário.

Notas de pesar

Tuca Almeida participou da versão infantil do The Voice em 2018, quando tinha apenas 13 anos. Na ocasião da audição às cegas, ele se apresentou com a canção "Price Tag", de Jessie J., e mostrou todo o seu talento no palco do programa, mas não permaneceu na competição, já que os jurados Simone e Simaria, Claudia Leitte e Carlinhos Brown não viraram as cadeiras.



Apesar de ter sido eliminado ainda na fase inicial do The Voice Kids, ele não desanimou: passou a fazer campanhas publicitárias regionais e também se apresentava em alguns eventos.

No Instagram, Tuca fez sua última publicação no dia 6 de março; é lá que amigos e admiradores já publicam mensagens de conforto e pesar aos familiares. Em seu perfil, ele definia a mãe, Matilde Azevedo, como "a pessoa mais especial" de sua vida.

O Colégio Madre de Deus, onde o garoto cursava o primeiro ano do ensino médio, lamentou a morte. "Era um menino de ouro e muita luz, que só fazia o bem, além de um excelente aluno. O colégio, por meio de sua administração, professores, funcionários, colegas e comunidade, lamenta profundamente essa tragédia e neste momento de dor e perda, transmite os seus sentimentos aos familiares, amigos e colegas. Estamos de luto", encerra a nota.