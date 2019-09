Felipe Neto relata ameaças de morte: 'Tirei minha mãe do Brasil'

O youtuber Felipe Neto cancelou a participação que faria no evento Educação 360 Encontro Internacional, que aconteceria na terça-feira (17), no Rio de Janeiro, por conta de ameaças contra sua vida e de sua família. No Twitter, ele compartilhou uma notícia falando do assunto e afirmou que por conta de tudo que tem acontecido sua mãe está morando fora do país.

"Infelizmente a notícia é real. As ameaças se intensificaram e estamos montando um documento para dar entrada na polícia. Já tirei minha mãe do Brasil e estou vivendo com o mínimo possível de exposição. Manterei vocês sempre informados", escreveu.

A equipe de Felipe divulgou um comunicado em que diz que ele tem recebido intimidações desde que tomou a iniciativa de comprar e distribuir 14 mil livros com temática LGBT da Bienal do Livro em resposta à ordem do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, de recolher uma HQ que trazia dois personagens homens se beijando. A medida foi contestada na Justiça e gerou vários protestos, com o prefeito sendo acusado de censura.

“Vivo hoje com extensa equipe de seguranças, tanto eu quanto minha família. Estou bem ciente de alguns vespeiros onde mexi e por isso vivo hoje com todas as precauções possíveis.”, contou Felipe ao Extra.

Apoio

O youtuber recebeu apoio de famosos. O escrito Paulo Coelho escreveu um texto em solidariedade a Felipe e ainda o convidou para ir a Genebra, na Suíça, onde ele mora. "Ele poderia ser nosso filho. Nosso Felipe. Nosso Neto. Está contra a censura, a intolerância e a barbárie. Está do lado da diversidade, da liberdade de expressão e da literatura. Está do nosso lado. E nós estamos com ele", publicou Paulo Coelho no Twitter. Felipe compartilhou a mensagem com a seguinte frase: "Chorei e é verdade".

Paulo respondeu. "Não brinca com milicianos. Está fazendo o certo, mas realmente não se exponha. Qualquer coisa pode vir até aqui - Genebra é super vigiada por causa dos muitos corpos diplomáticos. Se precisar, me acione por DM".

O também youtuber Felipe Castanheri também expressou seu apoio. "É cara, infelizmente vivemos uma distopia. Cuidado porque você está pisando nos calos de uma galera que é do mal! Lembre-se de Marielle, todo cuidado é pouco", escreveu.

Leia a íntegra do comunicado de Felipe: