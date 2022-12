Felipe Neto revela que era apaixonado pela esposa de Fábio Porchat

Felipe Neto aproveitou que o nome do amigo Fábio Porchat está bastante engajado nas redes sociais para fazer um dia de #TBT. Ele recordou que, no passado, era apaixonado pela esposa do humorista.

O empresário, no Twitter, contou que Nataly Mega, mulher de Porchat, era produtora do grupo Porta dos Fundos e estudou a vida toda com ela no colegial, ficando apaixonado boa parte da época da adolescência.

“Aleatoriedades da vida. Uma das minhas melhores amigas do colégio, que eu era apaixonadinho, com tipo 14 anos, casou com o Fábio Porchat. Olha que fofos!”, comentou ao publicar uma foto dos dois.

Felipe Neto ainda explicou como Nataly foi parar no Porta dos Fundos, e ainda se gabou por ter juntado o casal após anos 'apaixonado' pela produtora.

“A gente estudou junto a vida toda. Depois que eu comecei a empreender no meio do entretenimento, ela virou produtora e me perguntou se tinha vaga. Eu a indiquei pra produtora que depois virou o Porta dos Fundos. Ela foi contratada. Eu provoquei esse amor dá licença", disse.

Apesar do comentário, Neto foi criticado por ter exposto sua vida pessoal, além de revelar que era apaixonado pela esposa do amigo.