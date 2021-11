Felipe Neto surpreende seguidores e mostra print de sua conta bancária

Maior influencer do Brasil, Felipe Neto colocou uma caixinha de perguntas no Instagram e pediu para seus seguidores apontarem o que eles gostariam de ver no celular famoso. Um fã espertinho pediu para que ele publicasse um print da conta bancária e Felipe não titubeou.

“Gente, esse negócio de pedir o print da conta… Dinheiro não fica parado na conta. Tem R$ 178 na minha”, respondeu.

Na foto seguinte, Felipe Neto ainda fez piada sobre o seu cartão de crédito. “Foda que vocês me fizeram ver a fatura do cartão”, disse ele.

Foto: Reprodução

Logo após responder a pergunta, ele ainda deu uma dica aos seus seguidores. “Quando for um influenciador que vocês sabem que tem bastante bufunfa, não pede print da conta. Ninguém deixa dinheiro parado na conta. Pede print da tabela de wealth management. Que é óbvio que ninguém vai mostrar porque ninguém quer expor quanto dinheiro tem”, explicou Felipe Neto.

Ele ainda explicou o cheque especial para seus seguidores. “Só para vocês saberem porque ficar pedindo print de conta… O pessoal só deixa na conta o dinheiro para sei lá... O pessoal usa o cheque especial, que é aquele limite que você tem para gastar que o banco te empresta e você pode gastar até aquele limite, fica negativa a tua conta e você tira de algum investimento e paga sem juros até o número x de dias. Aquilo que é o seu cheque especial, não significa que eu estou com aquele dinheiro na conta”, falou.

Ao final de seus Stories, ele ainda aconselhou. “Gente, pelo amor de Deus, se vocês estão deixando o seu dinheiro em conta corrente ou parado em casa, papel e tal, procure uma educação de economia, uma educação financeira. A mesma coisa vale para a poupança, em galera. Educação básica financeira, a inflação este ano vai passar os 10% e a poupança vai pagar 5%. Se você deixou dinheiro na poupança, você perdeu dinheiro”, finalizou.