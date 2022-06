'Feliz e honrado', diz ACM Neto após receber título de cidadão camaçariense

O ex-prefeito de Salvador e atual pré-candidato ao Governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), recebeu nesta terça-feira (14), o Título de Cidadão Camaçariense. A solenidade aconteceu durante sessão especial no Plenário Osvaldo Nogueira, na Câmara de Camaçari.

Centenas de moradores do município camaçariense se reuniram em frente à Câmara para acompanhar a titulação. Neto chegou ao local acompanhado do deputado federal Cacá Leão. Ao entrar no plenário legislativo, o ex-prefeito foi recebido com aplausos e ao coro do jingle "ACM, meu amor", pelos eleitores que conseguiram entrar na sede da sessão.

A abertura da cerimônia foi realizada pelo presidente da Casa Legislativa, o vereador Júnior Borges (DEM), que destacou o fato de o título ser a mais importante honraria concedida pelo Legislativo do Município. Também do partido União Brasil, ele foi o autor do Projeto de Resolução para a concessão da honraria, em 2017, quando Neto ainda era prefeito da capital baiana.

"Quero agradecer a cada um de vocês aqui, pois isso é algo muito especial. E agradeço também pelos passos da vida pública do nosso querido homenageado nesta tarde. Eu o vi iniciar sua caminhada para apresentar um modelo [de governo] não apenas para este município, mas para todos os municípios da Bahia", afirmou o chefe do Legislativo Municipal.

Em seguida, o prefeito de Camaçari, Antônio Elinaldo, parabenizou ACM Neto pela honraria. "Eu estava aqui tentando ler o olhar das pessoas e definir qual o sentimento delas, aqui neste ato. Coloquei na minha cabeça três Cs, um E e um R. Meu C é de carinho, que tenho não só pela pessoa ACM Neto. O segundo C é por competência, depois vem confiança, esperança e respeito. O presidente desta Casa acertou quando lhe concedeu o título de cidadão", disse o prefeito.

Sua fala precedeu a projeção de um vídeo em homenagem a ACM Neto. As cenas mostravam a trajetória política do pré-candidato a governador da Bahia. Antes da atual candidatura, Neto já foi três vezes deputado federal e prefeito de Salvador por duas vezes. Em seguida, o Título de Cidadão Camaçariense foi entregue a ele pelo vereador Júnior Borges.

Após a entrega, o ex-prefeito, com um sorriso no rosto, ergueu o documento que representa o título e discursou em agradecimento pela honraria. "Precisaremos organizar a celebração em um estádio municipal, dada a quantidade de gente. Eu quero agradecer de coração pela presença de vocês. Fico feliz e honrado de receber este título da Câmara Municipal", falou o ex-prefeito.

O discurso foi finalizado com acenos aos jovens e às mulheres. “A política tem que ser para aqueles que têm propósito e valores, por isso eu deixo uma mensagem aos jovens. Que eles se sintam estimulados a entrar na vida pública e que acreditem que podem ter o seu espaço. Agradeço com o coração emocionado a cada um e a cada uma de vocês. Uma homenagem especial para todas as mulheres”, finalizou Neto.

Políticas públicas para mulheres

Nesta terça-feira (14), antes do evento de homenagem, Neto esteve na apresentação do Plano Estratégico que analisa o ecossistema de inovação e empreendedorismo feminino na Bahia, onde destacou a importância de fomentar políticas públicas capazes de melhorar a vida das mulheres baianas e questionou a falta de oportunidades reais dadas a elas ao longo dos 16 anos de governos petistas.

“Esse documento é fruto de uma construção coletiva, um trabalho que foi feito com suor, com dedicação ao longo de meses para espelhar o sentimento das mulheres da Bahia. Deus me permitindo chegar ao Governo, o meu compromisso é que as mulheres possam liderar o futuro governo da Bahia”, enfatizou.

Produzido pelo Move Mulher, projeto coordenado pela vereadora Roberta Caires (PP), o Plano aponta os problemas e os objetivos a serem percorridos até soluções viáveis e práticas para incentivar o empreendedorismo feminino na Bahia.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo