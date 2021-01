Feminino do Bahia encara Botafogo por vaga na final da Série A2

Mais uma vez na temporada 2020, o time feminino do Bahia está pronto para fazer história. Neste domingo (17), as Meninas de Aço recebem o Botafogo, às 16h, na Fonte Nova, no segundo jogo da semifinal da Série A2 do Campeonato Brasileiro da categoria. A Band transmite.

Invictas na competição, elas já asseguraram o acesso à primeira divisão e agora miram o título do torneio. Para ficar com a vaga na final, o Bahia precisa vencer o Botafogo, já que o primeiro jogo terminou empatado por 1x1, no Engenhão, no Rio de Janeiro, no domingo passado - outro empate por qualquer placar leva para os pênaltis. Confiança não falta.

“Nosso time está bem focado, tivemos uma semana de treinamento, tiramos de letra. O Botafogo é um time muito técnico, não podemos dar muitos espaços, vacilamos uma vez e tomamos o gol, mas é muito bom decidir o jogo dentro da nossa casa. Elas ficaram com o gostinho da derrota porque o empate foi final, mas decidir em casa é muito melhor, vamos ter o apoio mesmo a torcida não podendo ir ao estádio”, afirmou a zagueira Anny.

A defensora, inclusive, sabe o que é disputar uma final de Brasileirão. Em 2018, quando defendia o rival Vitória, ela foi finalista da Série A2, mas acabou sendo vice para o Minas. Agora no tricolor, Anny espera avançar até a decisão e conquistar a taça.

“Eu já cheguei uma vez, fui vice-campeã, então está entalado aqui. Mas o nosso time é muito bom, focado. Nosso time é jovem, a gente fica sempre na expectativa de não criar muito entusiasmo para não entrar afobado no jogo. Como o professor diz, é melhor ganhar de meio a zero do que perder de 1x0”, afirmou.

Sem a artilheira

O técnico Igor Morena não conta com a atacante Gadu. Artilheira da competição com 11 gols, ela sofreu lesão e não atua mais na atual temporada. Assim como na partida de ida, no Engenhão, Verena deve ser a escolhida para o ataque.

Quem passar de Bahia e Botafogo vai enfrentar na final o vencedor de Napoli e Real Brasília. O jogo de ida terminou empatado em 0x0, e a volta também é neste domingo, às 15h, em Caçador (SC).