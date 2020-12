Feminino do Bahia vence o Fortaleza e conquista acesso à Série A1

O time feminino do Bahia vai disputar a primeira divisão do futebol brasileiro em 2021. Na tarde desta sexta-feira (11), as tricolores venceram o Fortaleza por 1x0, na Fonte Nova, se garantiram entre os quatro primeiros colocados da divisão de acesso do Brasileirão e conquistaram o acesso à Série A1. O duelo de ida havia terminado empatado em 0x0.

Depois de um primeiro tempo pegado na Fonte Nova, o gol que colocou o Bahia na primeira divisão só saiu na etapa decisiva. Aos 10 minutos, Luana cobrou falta na área, a goleira do Fortaleza espalmou e a zagueira Aila, de cabeça, aproveitou para colocar o Bahia em vantagem.

Depois do gol, o Bahia passou a ficar ainda mais à vontade em campo. As tricolores criaram boas chances para ampliar o placar. Aos 27 minutos, Eddie cobrou falta direta e acertou o travessão. A goleira do Fortaleza já estava batida no lance.

Aos 39, o Bahia foi forçado a fazer uma mudança por ordens médicas. A goleira Nágila sentiu e foi substituída por Ana Bia. Apesar da mudança, o Bahia continuou bem organizado, segurou o resultado e apenas esperou o apito do árbitro para comemorar o acesso à elite do futebol brasileiro.

Invicto na competição e com a vaga na Série A garantida, o Bahia mira agora o título. O adversário na semifinal vai sair do confronto entre Botafogo e Ceará. O jogo de ida será neste domingo (13), no Engenhão, no Rio de Janeiro. Já a volta será no dia 20 de dezembro, no Ceará.