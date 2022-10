Fernanda Montenegro  com Gilberto Gil no Amigos, Sons e Palavras

Fernanda Montenegro e Gilberto Gil na nova temporada do programa no Canal Brasil (Divulgação)

O cantor, compositor e imortal Gilberto Gil recebeu a atriz e também imortal Fernanda Montenegro em seu estúdio, na Gávea, para gravar a terceira temporada do programa Amigos, Sons e Palavras, do Canal Brasil. Foi o primeiro encontro profissional dos dois, que são colegas de ABL e têm uma conexão familiar - Gil é padrinho de Joaquim, neto de Fernanda, filho de Fernanda Toorres. Gil cantou pra ela, ao violão, as músicas Palco e Não Tenho Medo da Morte.

“O envelhecimento vai trazendo uma série de consequências, como as falhas na memória. Mas a gente não pode ter angústia”, disse Fernanda, que completou 93 anos no último dia 16. Sobre aproveitar a vida, disparou, rindo: “Imagina eu dessa idade fazendo ginástica e jejum. Pra que viver? Eu gosto de comer bem. Não me entupo de comida, mas gosto sem restrições”. Com direção de Letícia Muhana e Patrícia Guimarães, e produção de Flora Gil e Gegê Produções Artísticas, a série estreia em janeiro.





Olodum na terra do Faraó (Foto: Magali Moraes)

Olodum faz show no Egito de Tutancâmon

No dia 04 de novembro acontece o primeiro show do Bloco Afro Olodum no Egito, na 14 ª edição do Festival de jazz do Cairo. O show ocorre no encerramento do evento, na data que celebra o centenário da descoberta do túmulo e dos tesouros de Tutancâmon, faraó cantado e celebrado em muitas das músicas do bloco afro. Aliás, até hoje a música Faraó , de Luciano Gomes, é um marco na história do Olodum e da cena axé. O ano de 2022 também é o ano do bicentenário do Brasil como nação independente e do bicentenário da decifração da Rosetta Stone, que permitiu o nascimento da egiptologia e do conhecimento dessa civilização que nos influencia até hoje. É a Bahia retornando ao Egito para gritar: “Eu falei Faraó”.





Tony Garrido é um dos destaques em Praia do Forte (Foto: Washington Possato - Divulgação)

Praia do Forte recebe, entre os dias 12 e 14 de novembro, a primeira edição do Festival Conexão com o Paraíso, com foco em conectar público, música, dança e natureza, com artistas nacionais e locais. Pela manhã, o público contará com oficinas gratuitas de yoga na vila. Ao pôr do sol, é a vez de aulas gratuitas de swing baiano, também na vila. A programação acontece no Castelo Garcia D’Ávila. No sábado se apresentam Toni Garrido, Pali Fem e Olodum. Domingo, Márcia Freire, Jau e o projeto Autorais, que reúne Jorge Zárath, Tonho Matéria e Tenison Delrey. Na segunda, Luiz Caldas, Alexandre Peixe e Escandurras. Márcia Mamede assina a produção do evento, que tem ingressos custando R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda no site Bilheteria Digital.





República do Reggae

A República do Reggae, que acontece no dia 19 de novembro no Wet, na Paralela, vai reunir os maiores nomes do cenário nacional e internacional do ritmo. Para o público que ama a República tem a tradicional Tenda Dub – que reunirá Dj’s para tocar os maiores sucessos do reggae, sem falar em atrações com Edson Gomes, Israel Vibration e Nengo Vieira, entre outros.





TUM-TUM-TUM*

1 O Sesc Santo Amaro, em São Paulo, convidou a baiana Larissa Luz para cantar no dia 29 de outubro, às 17h e 20h, as músicas do disco Dança da Solidão , de Paulinho Da Viola, que também comemora 80 anos em 2022. “Esse disco é uma joia. Harmonias, caminhos, poesia profunda, dores de amor e a dança de se refazer a cada trincada do coração! Fizemos umas releituras que atravessam a minha existência artística, musical, comentou Larissa.

2 Na sexta (28), o cantor e compositor Alexandre Peixe comanda mais uma edição do Projeto Axézin, no Pátio São Joaquim, a partir das 17 horas. A festa temática é uma celebração da axé music, com a participação de Márcia Freire, Ninha e Reinaldinho. Serão três horas e meia de show, com os sucessos de muitos carnavais.

3. Nesta sexta (28), a Banda Jammil lança nas plataformas digitais sua nova canção , Brasileiro é Torcida, composta pelo vocalista do grupo, Rafa, junto com Rubens Tavares, e também com participação do rapper soteropolitano XR7. Brevemente também será disponibilizado um clipe, que foi gravado em Salvador, em diversos momentos, entre eles na primeira edição do evento Vamos Ver o Pôr do Sol, no Humaitá.