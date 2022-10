Fernanda Montenegro é vítima de fake news envolvendo morte repentina

A atriz Fernanda Montenegro é bastante reservada quando o assunto é vida pessoal. No entanto, nesta sexta-feira (7), a famosa acabou virando vítima de uma fake news no Twitter depois de uma internauta ter publicado a foto da artista em preto e branco com uma legenda suspeita.

"Descanse em paz, Fernanda Montenegro! Durma bem", escreveu. Na mesma hora, diversos internautas ficaram chocados com a possível morte de Fernanda, aos 92 anos. Mas, a criadora do conteúdo voltou atrás e explicou que era apenas uma brincadeira.

"Gente ela tá dormindo! Desejem boa noite pra diva", respondeu. A brincadeira não foi bem vista pelos seguidores e a internauta foi duramente criticada por ter criado da fake news, espalhando a informação falsa pelo Twitter.