Fernanda Paes Leme diz que perdeu a virgindade com Paulo Vilhena

A atriz Fernanda Paes Leme lembrou da sua adolescência e falou sobre sua relação com o colega, Paulo Vilhena, durante as gravações do seriado "Sandy & Júnior", entre 1999 e 2002. A atriz disse que os dois não namoraram, mas que ela teve sua primeira vez com ele.

"Eu perdi minha virgindade com ele aos 17 anos, quando a gente fazia o seriado. Éramos amigos e eu era super a fim dele. A gente ficava, mas era aquela coisa. Eu era virgem", contou em entrevista ao canal de Theodoro Cochrane no YouTube.

"Eu saí da escola e ele morava na rua da minha escola. Então, foi praticamente agendada minha perda de virgindade. Fiz uma prova, saí de mochilinha e fui lá. Estava muito segura e preparada", explicou ela sobre a primeira vez.

Durante a conversa, Fernanda lembrou como foi posar nua em 2005. "Eu ganhei cachê fechado. Na época que eu fiz, as vendas não eram essa loucura toda. Eu fiz para comprar um apartamento. Foi por dinheiro mesmo. E eu comprei", destacou.