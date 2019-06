Fernanda Paes Leme negocia compra de casa em Salvador  

Fernanda Paes Leme

(Foto: Reprodução/Instagram)

Reduto de artistas, ateliês, café charmosos e pousadas boutiques, o Santo Antônio Além do Carmo, um dos bairros mais antigos de Salvador, vem sendo redescoberto por gente que se encanta pelo clima acolhedor, tranquilo e cheio de história daquele lugar.

É o caso da atriz Fernanda Paes Leme, que está negociando a compra de um casarão ao lado do Cafélier, de Paulo Vaz. O imóvel, que será pouso de Fernanda e de seus amigos para temporadas baianas, passará por uma completa reforma.

Geração de energia

A SOST, uma das maiores distribuidoras de bebidas do Nordeste, acaba de fechar um contrato para a instalação do sistema fotovoltaico de geração de energia solar para a sua sede, situada em Lauro de Freitas. Será o maior empreendimento de geração de energia solar no setor alimentício baiano.

“Este investimento está alinhado com o objetivo de reduzir nosso ‘carbon footprint’, ou seja, os impactos de nossas atividades no meio ambiente. Além dos benefícios ao planeta, projetamos uma economia de R$300 mil por ano”, nos disse o CEO da SOST, Flavio Pedrett.

José Victor Oliva

(Foto: Divulgação)

Entre nós

O empresário José Victor Oliva vai transformar a cidade de Itacaré, no sul da Bahia, em um dos destinos mais badalados durante as festas de fim de ano. É que, por lá, a Agência Samba, que pertence a Holding Clube, de Oliva, estará promovendo o Réveillon N1. O ano passado a festança ocorreu em Jericoacoara, no Ceará, e contou com apresentações de Ivete Sangalo, Alok, Anitta, Goldfish e Vintage Culture, entre outros. Zé Victor, inclusive, desembarcou ontem à noite na capital baiana. Veio cumprir uma dezena de reuniões durante todo o dia de hoje. Às 19h, ele retorna para São Paulo, onde mora.

Homenagem

O ator Antônio Pitanga será homenageado amanhã, no dia de seu aniversário de 80 anos, com a Medalha Zumbi dos Palmares na Câmara Municipal de Salvador, em sessão solene que irá ocorrer às 15h. A medalha foi proposta pelo presidente da Câmara, Geraldo Júnior.

Parabéns pra você

Paula Magalhães e Isabela Dantas

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A arquiteta Isabela Dantas promoveu almoço em torno do aniversário de Paula Magalhães, anteontem, na bela casa do Horto Florestal. Com show intimista de Gilmelândia, a comemoração foi prestigiada por Teca Martins, Juliana Penedo Berenguer, Mariane Chaves, Ana Paula Lemos e Luana Rodrigues.

Lançamento

O advogado baiano Fabiano Pimentel vai lançar o livro “A sentença penal e suas vias impugnativas”, amanhã, às 16h, no Salão Nobre da Universidade de São Paulo (USP). Ele promete, em breve, anunciar a data e o local do lançamento em Salvador.

Sustentabilidade

A dermatologista baiana Camila Meccia está seguindo para São Paulo. Por lá, ela irá participar da Bio Brazil Fair / Biofach América Latina – Feira de Agroecologia, que vai acontecer de hoje até sábado, no Anhembi. A feira, que é considerada o maior evento de produtos orgânicos da América Latina, vai reunir as maiores empresas engajadas nesse mercado. “Sustentabilidade é uma realidade também no universo da beleza, nos disse Camila, que é adepta dos orgânicos nos seus cuidados e também no de seus pacientes.

Camila Meccia

(Foto: Gabriela Daltro)

Poder

Acontece amanhã, no restaurante Lafayette, em Salvador, mais um almoço de poder do site Alô Alô Bahia. Dessa vez, o evento para 100 convidados, conta com patrocínio de grandes marcas como Grupo Lemos Passos, Óticas A Fábrica, Singular Pharma e Bahia Partners.

Entre linhas

O ex-secretário da Fazenda no governo Paulo Souto, Albérico Mascarenhas, está em festa – acaba de assumir a superintendência do Hospital Aliança.