Fernando e Maiara voltam a namorar com regras para evitar crises

A cantora Maira, da dupla com a irmã Maraisa, e o também cantor, Fernando Zor, parecem ter o namoro mais uma vez. Conhecida pelos diversos términos e relacionamento inconstante, a dupla adotou algumas regras para a união durar mais tempo que as anteriores. Na lista, a regra de ouro é nada de expor o dia-a-dia nas redes sociais. Consta ainda não trocar declarações em público e evitar datas consideradas importantes para eles.

De acordo com Leo Dias, do Metrópoles, a ideia do casal de não levar essa questão a público é para evitar críticas negativas e fazer com que ambos permaneçam focados apenas um no outro.

Maraisa também está inclusa no pacote de regras, e obedecerá imposições da irmã. Assim como a gêmea, ela terá a missão de driblar a opinião da mídia e evitar comentários sobre o relacionamento. Amigos próximos do casal notaram mudanças positivas nos dois. O objetivo dos artistas é seguir em paz até o casamento.