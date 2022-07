Fernando Guerreiro destaca importância do retorno do 2 de Julho

Fernando Guerreiro, presidente da Fundação Gregório de Mattos, destacou a importância do retorno da festa cívica do 2 de Julho após dois anos sem ser realizada por conta da pandemia. Guerreiro reforçou que a comemoração deste sábado (2) é extremamente simbólica para Bahia.



"É a festa mais importante do calendário festivo da cidade. É uma festa cívica, profana e religiosa, que marca nossa identidade, marca a formação do nosso povo e da nossa história", afirmou.

O gestor destacou ainda que a cidade está preparada para o festejo, que neste ano está marcado por um forte cunho eleitoral nacional com a presença de quatro presidenciáveis no Estado: Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro (PL), Luís Inácio Lula da Silva (PT) e Simone Tebet (MDB).