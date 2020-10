Fernando Neto lamenta empate nos acréscimos: 'Até difícil falar'

O Vitória, por muito pouco, não conquistou seu primeiro triunfo fora de casa na Série B. Até os 46 minutos do segundo tempo, o Leão ganhava do Operário-PR, no estádio Germano Krüger, no Paraná, em partida disputada pela 13ª rodada, na noite desta sexta-feira (2). Mas, nos acréscimos, Jefinho conseguiu deixar tudo igual e encerrou o resultado em 1x1.

Ao deixarem o campo, os jogadores rubro-negros não esconderam a frustração pelo empate, que fez o time cair uma posição na tabela - agora, é o 8º colocado, com 18 pontos.

"Difícil falar nessa hora. Acho que a gente deixou de jogar um pouco no final do segundo tempo. Buscamos muito no primeiro tempo. Infelizmente, levamos um gol no final. Trabalhar, né? Até difícil falar isso. Mas vamos em busca [do triunfo] dentro de casa", lamentou o volante Fernando Neto.

O Leão voltará a entrar em campo na próxima terça-feira (6), quando recebe o América-MG no Barradão, às 19h15.