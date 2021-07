Fernando Neto, Thalisson e Wallace serão desfalques contra a Ponte

O Vitória tem seis desfalques para enfrentar a Ponte Preta, pela 13ª rodada da Série B. Além do volante Guilherme Rend e dos atacantes Vico e Samuel, que estão se recuperando de lesão, Wallace, Fernando Neto e Thalisson Kelven são baixas confirmadas para a partida.

Os três jogadores foram vetados pelo departamento médico do clube. Fernando Neto e Thalisson deixaram o jogo contra o Brasil de Pelotas, no sábado (17), ainda no primeiro tempo. O meia sentiu a coxa, enquanto o zagueiro teve um trauma na clavícula do ombro esquerdo.

Já o zagueiro Wallace, capitão do time rubro-negro, apresentou edema na posterior e desfalcará o Leão pelo segundo jogo seguido.

O Vitória encara a Ponte Preta nesta terça-feira (20), às 21h30, no Barradão. O Leão tem nove pontos e ocupa a 18ª posição na Série B. A Macaca possui a mesma pontuação, mas aparece na 19ª colocação por ter pior saldo de gols.