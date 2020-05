Ferramenta gratuita ajuda em doações de cestas básicas

Com os efeitos causados pelo aparecimento do novo coronavírus, organizações não governamentais, instituições e projetos sociais se mobilizam para ajudar as populações mais vulneráveis no enfrentamento da pandemia. Pensando nisso e se unindo a essa corrente do bem, a empresa baiana Nutricash, especializada em gestão de pagamentos, acaba de lançar uma ferramenta para auxiliar no gerenciamento e concessão de doações.

Totalmente gratuita, a nova solução da empresa visa oferecer às entidades que realizam algum tipo de trabalho social um sistema capaz de organizar e controlar a distribuição de auxílios financeiros e cestas básicas, através da geração de cartões virtuais e tecnologia de QR Codes.

O processo funciona da seguinte forma: a entidade cadastra no sistema quem serão os beneficiados, juntamente com o valor a ser disponibilizado, e gera os cartões virtuais. Em seguida, os beneficiários recebem as instruções necessárias, cadastram os seus cartões no aplicativo disponibilizado pela Nutricash e já podem comparecer a um dos estabelecimentos credenciados ao sistema para resgatar seu benefício.

No estabelecimento, a transação é efetuada por meio da leitura de QR Codes através do celular, o que traz mais segurança ao processo e, em tempos de distanciamento social e medidas de prevenção contra o coronavírus, ajuda a diminuir a probabilidade de contato físico, contribuindo com a saúde.

Entre outros benefícios proporcionados pela ferramenta, estão também a possibilidade de descentralizar a entrega das cestas básicas, evitar aglomerações nesse período de pandemia e fomentar a economia local. O sistema proporciona ainda às organizações um relatório de transparência para comprovar aos doadores a finalidade de uso das doações

Democratização do acesso

Buscando a inclusão e a garantia da disponibilização de benefícios como cesta básica a quem mais precisa, a Nutricash possui outra ferramenta que permite também sua utilização por aqueles que não possuem aparelho celular ou têm dificuldades ao utilizar a internet.

Nesses casos, o processo se altera um pouco: ao invés de gerarem cartões virtuais a serem utilizados pelos beneficiários, a ONG ou instituição social emite vouchers nominais impressos com um QR Code. Esses vouchers devem ser apresentados na hora da retirada da cesta básica nos estabelecimentos credenciados.

Vaquinha virtual solidária

Além de proporcionar um melhor gerenciamento assim como mais agilidade e transparência na realização das doações, essa ferramenta traz ainda outra funcionalidade que pode ajudar as instituições sociais em sua missão de promover o bem.

O sistema criado pela Nutricash permite que sejam criadas campanhas sociais para arrecadação financeira num processo semelhante às plataformas de crowdfunding. Por meio dele, a instituição pode criar uma página para a campanha, com informações como a quê se destina, qual o objetivo, o valor total a ser arrecadado, e compartilhar o link ou QR code gerado.

Com isso, os interessados em contribuir podem acessar a campanha, conhecer do que se trata e, na própria página, gerar um boleto para efetuar a doação do valor desejado. Todo o dinheiro arrecadado é revertido para carga de crédito nos cartões virtuais a serem gerados pela instituição e, posteriormente, distribuídos aos beneficiários.