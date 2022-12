Ferreira Costa arrecada brinquedos para crianças carentes

Uma árvore solidária de Natal foi instalada na porta da Ferreira Costa, na Avenida Luís Viana Filho (Paralela), para arrecadar brinquedos para crianças carentes. Para participar, basta escolher uma das cartinhas que decoram a árvore natalina, comprar o brinquedo que a criança pediu e entregar na loja até está terça-feira (20). O objetivo é contemplar as 73 crianças da entidade Lar Pérolas de Cristo, em Paripe.

São 73 crianças aguardando pelos presentes (Foto: divulgação/ Ferreira Costa)

A empresa, que tem 138 anos de história e está presente nos estados da Bahia Pernambuco, Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte, disse que o Natal Solidário faz parte dos projetos de responsabilidade social da Ferreira Costa, estimula a solidariedade e incentiva a aproximação das crianças carentes com o lado mais lúdico do Natal.