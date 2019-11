Ferry-boat terá saídas extras e operação 24 horas em duas datas no feriadão

Vai curtir o feriadão? Entre os dias quinta-feira (14) e terça-feira (18) de novembro as partidas pelo Sistema Ferry-Boat para atender a demanda do feriado da Proclamação da República serão realizadas nos horários oficiais, de hora em hora, com viagens extras nos momentos de maior demanda. Para o período, são esperados aproximadamente 21 mil veículos e mais de 143 mil pessoas, volume semelhante ao transportado no mesmo feriado o ano passado.

A Internacional Travessias Salvador (ITS), concessionária que administra o serviço, informa ainda que vai ampliar o atendimento de 14 para 15 de novembro. As saídas terão início às 4h de 14/11 e seguirão até 23h30 de 15/11, sem interrupção – priorizando o fluxo do terminal São Joaquim. O mesmo será feito de 17 para 18 novembro, porém, a partir das 6h, considerando o maior fluxo a partir do terminal Bom Despacho.

"Os ferries Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi, Rio Paraguaçu, Anna Nery, Maria Bethânia e Ivete Sangalo farão o atendimento, e a quantidade de embarcação em trânsito vai ser de acordo com a demanda e necessidade pontual de manutenção que possa ocorrer. O ferry Pinheiro está na Base Naval de Aratu, para reparos em dique seco, portanto, não fará parte desta operação", afirmou a ITS, em nota.

A ITS ofertou 500 vagas extras (50 delas para o dia 14/11; 250 para o dia 15/11; e 200 para o dia 18/11), sempre para os horários alternativos, a madrugada. Para verificar as datas e horários ainda disponíveis, os interessados devem acessar o site www.internacionaltravessias.com.br.