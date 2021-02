Festa com 200 pessoas é encerrada em casa de shows na Liberdade

Uma festa com 200 pessoas foi esvaziada no bairro da Liberdade, na noite dessa terça-feira (16). O evento acontecia em uma casa de shows, quando equipes da força-tarefa da prefeitura, com apoio da Polícia Militar, chegou até o local.

O espaço, que foi interditado pelos fiscais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), estava infringindo os protocolos de funcionamento, como apresentação musical com mais de dois integrantes e a permanência de clientes em pé sem máscara.

Durante os cinco dias em que aconteceria o Carnaval de Salvador, cancelado devido à pandemia do coronavírus, a força-tarefa realizou cerca de 2 mil vistorias que resultaram em 12 interdições, sendo 8 bares e 3 casas de eventos. A fiscalização também dispersou 21 aglomerações em bairros como Cosme de Farias, Cajazeiras X, Itapuã, Barbalho e Barra.

“Esses dias que seriam o Carnaval foi um grande desafio para a fiscalização. Nós intensificamos nossas ações e atuamos de forma firme para evitar o descumprimento dos protocolos. Tivemos alguns problemas pontuais, mas, foi uma ação exitosa”, afirma o diretor de fiscalização da Sedur, Átila Brandão Júnior.