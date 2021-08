Festa com presença de Márcio Victor em Salvador é encerrada pela polícia

Música, bebida e aglomeração tomaram conta de Salvador e Simões Filho, Região Metropolitana, neste domingo (15). Imagens exibidas pela TV Bahia mostraram eventos envolvendo os artistas Márcio Victor, da banda Psirico, e John Ferreira, mais conhecido como O Poeta.

O vocalista do Psirico esteve na madrugada de domingo em uma festa na Travessa Pinto, no bairro de Pernambués. Em vídeos gravados pelos moradores é possível ver muita gente junta, algumas dançando e sem usar máscaras. Márcio aparece cantando em determinado momento. A Casa Bar, que orgarnizou a festa, publicou uma foto do cantor durante o evento.

Equipes da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) estiveram no local e encerraram o evento.

Já O Poeta teve show em dose dupla. No mesmo dia, o cantor se apresentou em estabelecimentos localizados em Simões Filho e no bairro de Itapuã, na capital. As festas foram filmadas pelos participantes e compartilhadas nas redes sociais.

Nas imagens, também são vistas muitas pessoas bebendo e se aglomerando, desrespeitando as recomendações de distanciamento e uso de máscaras.

Ainda de acordo com a reportagem, o Galpão Music Hall, localizado em Simões Filho, afirmou que foi respeitado o limite máximo de 300 pessoas no evento e que a entrada e a circulação para ir ao banheiro da casa de shows estavam liberadas com uso de máscara.

Até o momento, os músicos não se pronunciaram sobre o assunto.

Festa em Cosme de Farias

A noite de domingo também foi agitada no bairro Cosme de Farias. Em uma rua próxima a um campo de futebol, foram registradas imagens de uma festa do tipo paredão em que é possível ver pessoas sem máscaras e se aglomerando.