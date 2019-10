Festa de 15 anos de Maria Cecilia Abubakir contou com show Dennis DJ

Difícil acontecer uma festa de 15 anos com tanto bom gosto e tão animada, como foi a de Maria Cecilia Abubakir, filha de Flávia e Frank Abubakir. A comemoração, sábado, ferveu o Solar Cunha Guedes, no Corredor da Vitória, com efeitos especiais que foram reproduzidos em grandes superfícies, que se movimentavam em sincronia com as músicas.

Na pista de dança, Pontifexx, aka Tomas Pontifex, e o fenômeno do funk, Dennis DJ, que recebeu a alcunha de David Guetta brasileiro. Dennis, que está no topo das paradas musicais, com mais de 602 milhões de visualizações no Youtube e 6,2 milhões de ouvintes no Spotify, apresentou um repertório composto por músicas que agitaram os anos 2000, como “Cerol na Mão” e “ Já é Sensação”, além de sucessos mais atuais do pancadão como “ Evoluiu”, “ Dentro do Carro” e “ Parado no Bailão”. E a garotada enlouqueceu!

Maria Cecilia Abubakir (Foto: Elias Dantas/Alô Alô)

Decor (Foto: Elias Dantas/Alô Alô)





Imperdível!

O espetáculo de Beethoven a Bethânia, sob a regência do maestro João Carlos Martins, será realizado na próxima quarta-feira, 30 de outubro, a partir das 21h30, no Espaço das Américas, em São Paulo. A promessa é que o maestro e a Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi-SP executem a Quinta Sinfonia de Beethoven e outros dez sucessos de Maria Bethânia, como Explode Coração, Reconvexo e Olhos nos Olhos, com a luxuosa participação da cantora baiana.





Tereza Paim (Reprodução: Redes Sociais)

Tereza Paim fará jantar em Paris

A chef Tereza Paim, com seu nome tão ligado aos prazeres da comida baiana, vai comandar um jantar na Embaixada do Brasil em Paris para o trade turístico da França. A ação ocorrerá durante a 25ª edição do Salon Du Chocolat, que irá acontecer entre os dias 30 de outubro e 03 de novembro.

O Salon Du Chocolat recebe anualmente mais de 130 mil visitantes e envolve mais de 500 expositores de 60 países em um espaço de 20 mil metros quadrados no Porte de Versailles, na capital francesa.

Novo olhar

Idealizada pelas filhas Fabiana e Lenora de Barros, a exposição “Em Forma de Família”, com obras do artista plástico Geraldo Barros (1923-1998), abre as portas no próximo dia 31, às 20h, na Roberto Alban Galeria, em Salvador e promete propor um novo olhar sobre a extensa obra dele. Dialogando com a pintura, fotografia e o design de móveis, searas dominadas por Geraldo, a mostra procura mostrar os procedimentos e técnicas implícitos nessas atividades, a princípio tão diversas, mas que fazem parte de um mesmo processo criativo. A exposição seguirá em exibição até 11 de janeiro de 2020.

Então é Natal!

A decoração de Natal do Shopping Barra será inaugurada no dia 30 de outubro, às 18h, com a chegada do Papai Noel. “O Shopping Barra foi pioneiro nesse tipo de atração natalina na Bahia e as pessoas vivem perguntando se elas continuam na nossa programação. Traremos novos personagens, mas mantendo a qualidade de excelência que sempre encanta o público”, nos disse Karina Brito, gerente de Marketing do estabelecimento.





Parabéns pra você

Aline Ribeiro, filha de Paulo e Moema Ribeiro, já distribuiu o save the date do seu aniversário de 40 anos. A festa, marcada para o dia 09 de novembro, vai acontecer na casa de praia da família, no famoso condomínio Porto das Baleias, em Praia do Forte.



Ivar Brani (Foto: Divulgação)

Atualização

O médico neurologista Ivar Brandi, diretor do Hospital Sarah Salvador, está nos Estados Unidos. Por lá, ele participa de um curso de atualização em Neurologia oferecido pela Harvard Medical School, em Massachusetts. “Começou segunda-feira e segue até sexta. A programação é intensa”, nos disse Brandi. De lá, ele segue para Nova York. “Vou curtir uns dias de folga e aproveitar o Halloween”, finaliza.

Solenidade

O presidente da Fieb-BA, Ricardo Alban, promove grande solenidade para inaugurar o Senai Cimatec Park, um importante complexo tecnológico voltado à pesquisa aplicada e testes em escala industrial. O evento será no dia 11 de novembro, às 15h, no próprio Senai Cimatec Park, em Camaçari.

Bahia Marina terá festa de Réveillon

A Bahia Marina, em Salvador, mais uma vez terá festa de Réveillon. O agito, no dia 31 de dezembro, contará com shows de Alexandre Peixe, Timbalada, Batifun e Tico. Outros detalhes serão apresentados amanhã, às 18h30, em uma coletiva de imprensa no restaurante Lafayette.