Festa Literária Arte e Identidade reúne nomes da produção artística negra no Pelourinho

Um espaço para que artistas negros dialoguem com o público e falem sobre seus trabalhos, pensamentos e linguagens. Desta vez, também em formato presencial. É essa a pegada da segunda edição da Festa Literária Arte e Identidade, que começa nesta segunda-feira (25) e tem programação híbrida durante sete dias no Pelourinho.

Nomes como Conceição Evaristo, João Pimenta, Sulivã Bispo, Bárbara Carine, Nelson Maca, MV Bill, Sandro Sussuarana e Russo Passapusso são algumas das atrações do evento, que terá bate-papos, performances, feira de livros e muita interação com a criançada. Tudo gratuito.



O evento será aberto às 10h, com a Conferência Arte, Identidade e Literatura Negra, que conta com participação, on-line, da escritora Conceição Evaristo, uma das representantes mais importantes da literatura negra do país. Conceição divide a roda de conversa, que acontece no Teatro Sesc-Senac Pelourinho, com os autores baianos Jocevaldo Santiago e Bárbara Carine. A mediação será da apresentadora e jornalista Luana Assiz.

“Abrir a Festa Literária Arte e Identidade com Conceição Evaristo é uma honra imensa porque eu sou leitora assídua dela, admiro muito sua escrita e potência”, afirma Luana, que estava com muita saudade de participar destes aventos. “A volta das festas literárias também é uma alegria imensa, um sinal de esperança depois de tudo que a gente passou com a pandemia, que ainda não terminou, mas vem dando sinais de queda. (...) Uma das minhas saudades era de encontros como esses, em que a gente pode encontrar com os autores e trocar ideias”, completa.

Presencial no Pelô

Curadora da festa, a atriz e escritora Cássia Vale também comemora a possibilidade dos encontros presenciais. Ela afirma que apostar na literatura negra infantojuvenil é um projeto que vai impactar na vida de jovens negras e negros não somente hoje, mas num futuro próximo.

“Foram dois anos muito sofridos. Estamos com o coração em festa porque a gente vai conseguir fazer esse processo ser como pensamos desde o ano passado. Tem a identidade negra, uma literatura específica e necessária. Cada vez mais, a literatura infantojuvenil com esse viés é importante para o crescimento da autoestima de nossos jovens. Minha geração não teve acesso a esse tipo de literatura e acreditamos que promover esse acesso hoje vai ter resultado lá na frente na questão da autoestima e reconhecimento da sua identidade e representatividade”, destaca Cássia Vale.

As atividades acontecerão simultaneamente em diferentes espaços culturais do Pelourinho, reunindo recursos de acessibilidade, como audiodescrição e intérprete de libras, possibilitando a democratização de acesso. O projeto traz na programação, por exemplo, ações como rodas de conversa e contação de histórias, atividades lúdicas e muitas apresentações culturais.

A programação principal será dividida entre o Teatro Sesc-Senac Pelourinho (Espaço Identidade) e os Largos Quincas Berro D´Água (Empoderamento) e Tereza Batista (Brilho). Neste último estará acontecendo a Feira de Livros e Brinquedos Afirmativos, de hoje a quinta, das 9h às 18h.





João Pimenta participa da mesa Humor como Estratégia para o Aprendizado (Foto: Divulgação)

Humor e música

Além da conferência de abertura, o Sesc-Senac sedia hoje, às 14h, a roda de conversa Humor como Estratégia para o Aprendizado, com Sulivã Bispo, Leozito Rocha e João Pimenta, e mediação do professor e jornalista André Santana.

“A mesa que fui convidado a mediar é interessantíssima porque coloca o holofote no humor que esses artistas têm feito, utilizando as redes sociais, para apresentar um humor tipicamente popular, baiano, debochado, mas muito preocupado em fazer uma crítica social. É um humor que aproxima o público de temas importantes que precisam ser pensados”, reflete André.

Para o jornalista, os três artistas conseguem falar de temas que são fundamentais e o humor abre brechas “para tocar pessoas, grupos e até espaços midiáticos que o discurso mais aguerrido, mais reivindicatório, às vezes não consegue. O humor é uma peça chave, como a mesa diz, é como aprendizado, por atrair a todos e comunicar temas fundamentais”.



Um dos convidados da roda Escritas de Resistência e Empoderamento, que acontece sexta-feira (29), no Largo Quincas Berro D'Água, o escritor Nelson Maca também celebra a realização do evento. Na pandemia, ele lançou o romance Ani: Todos os Felas do Mundo, que fala de infância e juventude de um astro soteropolitano de música preta.

“Por se tratar do mundo negro de Salvador em conexão com a cultura africana espalhada pelo mundo, minha narrativa tem muito a ver com o evento. Aliás, infância e juventude negras fazem parte de minha atuação artística, educacional e política. E também dos eventos que produzo”, aforma Maca, que divide a mesa com o rapper carioca MV Bille com a baiana Ludmila Singa. A mediação é de Evanilson Alves.

Depois do bate-papo, MV Bill lança o livro A Vida me Ensinou a Caminhar. A tarde contará, ainda, com o Sarau da Negritude (poesia), o Slam das Minas e o Sarau da Negritude, com o rapper Could Mansa.

Um dos destaques do fim de semana bate-papo com o cantor e compositor Russo Passapusso, sábado (30), às 19h30, também no Largo Quincas Berro D´Água, com mediação da jornalista Val Benvindo.

PROGRAMAÇÃO



25/04 SEGUNDA-FEIRA

ESPAÇO IDENTIDADE - TEATRO SESC – PELOURINHO

09h30 - Abertura oficial

09h40 - Apresentação de Cordel

Antônio Barreto (BA)

10h00 -Conferência de Abertura “Arte, Identidade e Literatura Negra”

Conceição Evaristo (RJ) - Remoto

Jocevaldo Santiago (BA)

Bárbara Carine (BA)

Mediação: Luana Assiz (BA)

14h00 - Roda de Conversa “O Humor como estratégia para o aprendizado”

Sulivã Bispo (BA) – Remoto

Leozito Rocha (BA)

João Pimenta (BA)

Mediador: André Santana

ESPAÇO ARTE - ARENA SESC – PELOURINHO

11h30 - Intervenção artística

Grupo Percussivo Tambores e Cores (BA)

15h30 - Sarau de Poesia

Sarau da Onça (BA)

16h00 - ENCONTRO COM O AUTOR - Livro “Traficando Informação”

Sandro Sussuarana (BA)

ESPAÇO BRILHO - LARGO TEREZA BATISTA

FEIRA DE LIVROS E BRINQUEDOS AFIRMATIVOS

14h30 - Contação de Histórias

Equipe do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas da Bahia - SECULTBA/FPC

15h30 - Apresentação Teatral

“Tiziu: Palhaço Griô” (BA)

16h20 - Lançamento do Livro

“História pretinha das coisas: as descobertas de Ori”

Bárbara Carine (BA)

VISITAÇÃO

14h30 - MUSEU DE ENFERMAGEM / MUNEAN

Contação de Histórias “Histórias do Cuidar” e “A História de Anna Nery”